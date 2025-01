Giubiana: quanti roghi in provincia di Lecco

Entrano nel vivo oggi, giovedì 30 gennaio 2025, in provincia di Lecco gli appuntamenti con la Giubiana. La celebrazione prevede la costruzione di un grande fantoccio, spesso vestito di stracci e con tratti grotteschi, che simboleggia la Giubiana. Il fantoccio viene portato in processione per le vie del paese, accompagnato da canti, tamburi e fiaccole. Alla fine del corteo, la Giubiana viene posta su una grande pira di legna e incendiata, mentre la folla osserva e partecipa con entusiasmo. Il fuoco ha una funzione propiziatoria, simboleggiando la distruzione delle difficoltà e delle negatività dell'anno appena concluso. Giubiana: tutti gli appuntamenti di questa sera Civate L’ Associazione Vivicivate, con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Civate e la collaborazione dell' ASD Atletico Civate e della Parrocchia dei Santi Vito e Modesto, organizza il Rogo della Gibiana. GIOVEDI' 30 GENNAIO 2025, alle 19.45, sul piazzale del Comune, si riunirà il corteo che porterà la Gibiana in Oratorio dove verrà processata e messa al rogo! "PORTA UN BIGLIETTINO CON SCRITTO QUELLO CHE VORRESTI CANCELLARE DEL 2024....LI BRUCEREMO TUTTI INSIEME SUL GRANDE FALO’

Tutti, piccoli e grandi, sono invitati a partecipare numerosi con oggetti che producano rumore (tamburi, fischietti, campanacci, pentole...) Al termine del corteo si potrà gustare risotto con salsiccia, vin brulè e dolci. " In caso di maltempo il ritrovo è direttamente in oratorio. P renotazioni risotto entro il 29 gennaio: WHATSAPP 333 5665861 oppure 329 2995978. Lecco Tradizionale appuntamento pomeridiano con il rogo della Gibiana nel cortile della casa di Riposo Airoldi e Muzzi. Annone Brianza, prevista stasera ma rimandata al 5 febbraio Costa Masnaga Cassago

Barzago

31 gennaio

Abbadia

Ad Abbadia brucia Ginee: l'appuntamento è per venerdì 31 gennaio. Ritrovo alle 20.15 davanti alla palestra comunale. Da lì partirà il il corteo attraverserà le vie del paese, portando tolle per creare rumore. L'evento culminerà alla foce del fiume Zerbo, dove il falò verrà acceso alle 21:15. Le bevande e il vin brulé saranno offerti dal Comune e dalle associazioni locali.

Olginate

Mandello

Appuntamento il 31 anche a Mandello. Ance qu il rogo sarà preceduto da un corteoche partirà alle 20.15 e si snoderà lungo Piazza Sacro Cuore, Vie S.G. Bosco, Palanzo, Parini, Battisti, Sauro, Piazza Sacro Cuore, Don Gnocchi, Oliveti, Risorgimento, Manzoni, B.V. del Fiume, F.lli Comacini, Giardini, Darsena Falck. Qui, il Ginèe, realizzato dagli alunni della quinta classe della Scuola Primaria Pertini, sarà lanciato sul falò dal personale della Protezione Civile. La Polizia Locale e la Protezione Civile accompagneranno il corteo fino alla Darsena Falck, dove il fantoccio sarà bruciato. Anche nella frazione di Olcio, grazie all'organizzazione della Polisportiva, avrà luogo il tradizionale Ginèe.

1 febbraio 2025

Valgreghentino

Cremeno

Civenna

Il primo febbraio l’atmosfera si scalda con “Giubiana Medievale”, evento organizzato da Polisportiva Alta Valassina.

Numerose sono le leggende e le storie legate alla figura della Giubiana; non importa che sia rappresentata come vecchierella con calze rosse che abita nel bosco e fa spaventare i bambini o una giovane fanciulla che ebbe l’ardire di tradire il proprio paese nel passato, la sua fine è sempre la stessa: il rogo, che assume poi valori diversi a seconda della località in cui ci si trova, mantenendo sempre uno stretto legame con le tradizioni popolari.

In un’atmosfera unica e in compagnia del Gruppo degli Sbandieratori di Primaluna sarà possibile scoprire Civenna nella sua veste medievale. La manifestazione culturale gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bellagio.

La rievocazione storica accompagnerà i visitatori fino al lontano 835 quando Re Lotario e la moglie Ermengarda arrivarono a Civenna. Anche quest’anno saranno con noi gli amici di Limonta parteciperanno all’evento medievale in quanto, Civenna e Limonta furono insignite dal privilegio di essere feudo di Sant’Ambrogio. Nuove scene e interpretazioni dal vivo, sono state aggiunte al copione ormai consolidato!

Si procederà poi con la tradizionale proclamazione dell’editto che darà inizio al Corteo alla ricerca della Gubiana, terminando poi con la lettura della sentenza e il suo rogo.

Al termine del rogo, grande festa nel salone del Centro Sportivo con il tipico risotto con la luganega che, secondo alcune versioni della leggenda, sarebbe stato cucinato da una madre per "tentare" la Giubiana in modo da farla mangiare per tutta la notte sino all'arrivo dell'alba, e di conseguenza farla morire a causa dei raggi del sole ritenuti letali per la vecchia.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Ore 14.15 ritrovo al tennis per bambini e ragazzi.

• laboratorio “brucio le mie paure”.

• Laboratorio per la realizzazione di una torre medievale in creta con Vittorio

Info e prenotazioni al numero 3383067290. Costo 5€.

20.00 ritrovo piazza Milano animazione del giullare di corte.

Arrivo di Re Lotario. Proclamazione dell’editto.

Ricerca della giubiana per le vie di Civenna

(portare campanacci, campane, pentole, trombe, …)

Arresto e proclamazione della sentenza dell’Abate.

Rogo della giubiana

Spettacolo degli sbandieratori

2 febbraio

Oggiono

A Oggiono torna il tradizionale appuntamento per vivere insieme la magia della Giubiana e condividere un momento di allegria, di tradizione, all'insegna della convivialità , partecipando ad una evento simbolico che celebra l’inizio di un nuovo anno con il tradizionale falò del buon auspicio!