L'ultimo giovedì di gennaio è dedicato alla celebrazione della Gibiana o Giubiana... ma anche Ginee. L'origine del nome non è chiara: alcune teorie suggeriscono che si riferisca alle tradizionali feste contadine di inizio anno, pensate per invocare le forze naturali che, secondo la credenza popolare, influenzano i raccolti. Questo evento è una tradizione molto radicata e amata nel territorio lecchese, dove sono organizzati numerosi eventi. A fine gennaio, infatti, saranno molte le occasioni per assistere alla creazione dei fantocci da bruciare in provincia di Lecco.

Giubiana, Ginee, Giubiera: tutti i falò in provincia di Lecco

La Giubiana, Festa della Giobia o Gibiana è una festa tradizionale molto popolare in Lombardia, particolarmente in Brianza, nel Lecchese nel Varesotto e nel Comasco. Tendenzialmente l'ultimo giovedì del mese di gennaio vengono accesi dei grandi falò (o roghi) nelle piazze e bruciata la Gibiana, un grande fantoccio di paglia vestito di stracci. Il rogo assume valori differenti a seconda del luogo in cui ci si trova.

Il nome muta a seconda della località e in particolare può diventare: Gibiana nella zona di Monza e Giubiana/Giübiana/Gibiana nella zona di Lecco, Erba e nella provincia di Como.

Ecco quindi una carrellata di eventi da non perdere in ordine strettamente cronologico

25 gennaio 2025

Il rogo del fantoccio, a Dolzago, sarà preceduto da un corteo per le vie del paese.

Appuntamento questo sabato a Missaglia. "Portate coperchi di pentole, mestoli, bastoni, per aiutarci a catturare la Giubiana e portarla al rogo" invitano gli organizzatori del gruppo “Contra in Festa”

Sabato 25 gennaio 2025 l’atmosfera si scalda con “Giubiana Medievale”, evento organizzato da Polisportiva Alta Valassina.

Numerose sono le leggende e le storie legate alla figura della Giubiana; non importa che sia rappresentata come vecchierella con calze rosse che abita nel bosco e fa spaventare i bambini o una giovane fanciulla che ebbe l’ardire di tradire il proprio paese nel passato, la sua fine è sempre la stessa: il rogo, che assume poi valori diversi a seconda della località in cui ci si trova, mantenendo sempre uno stretto legame con le tradizioni popolari.

In un’atmosfera unica e in compagnia del Gruppo degli Sbandieratori di Primaluna sarà possibile scoprire Civenna nella sua veste medievale. La manifestazione culturale gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bellagio.

La rievocazione storica accompagnerà i visitatori fino al lontano 835 quando Re Lotario e la moglie Ermengarda arrivarono a Civenna. Anche quest’anno saranno con noi gli amici di Limonta parteciperanno all’evento medievale in quanto, Civenna e Limonta furono insignite dal privilegio di essere feudo di Sant’Ambrogio. Nuove scene e interpretazioni dal vivo, sono state aggiunte al copione ormai consolidato!

Si procederà poi con la tradizionale proclamazione dell’editto che darà inizio al Corteo alla ricerca della Gubiana, terminando poi con la lettura della sentenza e il suo rogo.

Al termine del rogo, grande festa nel salone del Centro Sportivo con il tipico risotto con la luganega che, secondo alcune versioni della leggenda, sarebbe stato cucinato da una madre per "tentare" la Giubiana in modo da farla mangiare per tutta la notte sino all'arrivo dell'alba, e di conseguenza farla morire a causa dei raggi del sole ritenuti letali per la vecchia.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Ore 14.15 ritrovo al tennis per bambini e ragazzi.

• laboratorio “brucio le mie paure”.

• Laboratorio per la realizzazione di una torre medievale in creta con Vittorio

Info e prenotazioni al numero 3383067290. Costo 5€.

20.00 ritrovo piazza Milano animazione del giullare di corte.

Arrivo di Re Lotario. Proclamazione dell’editto.

Ricerca della giubiana per le vie di Civenna

(portare campanacci, campane, pentole, trombe, …)

Arresto e proclamazione della sentenza dell’Abate.

Rogo della giubiana

Spettacolo degli sbandieratori

26 gennaio

30 gennaio

L’ Associazione Vivicivate, con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Civate e la collaborazione dell' ASD Atletico Civate e della Parrocchia dei Santi Vito e Modesto, organizza il Rogo della Gibiana. GIOVEDI' 30 GENNAIO 2025, alle ore 19.45, sul piazzale del Comune, si riunirà il corteo che porterà la Gibiana in Oratorio dove verrà processata e messa al rogo!