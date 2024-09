Giornata Mondiale del Cuore: in marcia coi Volontari del Soccorso

Ancora un successo per i Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Questa mattina, domenica 29 settembre 20224, in tantissimi hanno aderito alla camminata organizzata dal sodalizio di "giubbe arancioni" in occasione della Giornata Mondiale del Cuore (World Heart Day), un evento promosso a livello internazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e sull'adozione consapevole di corretti stili di vita.

Calolziocorte: in marcia coi Volontari del Soccorso per la Giornata Mondiale del Cuore

L'evento è stato promosso dai soccorritori calolziesi in collaborazione con Gli amici Del cuore di Lecco, Comune di Calolzio, Anpas, Fondazione monastero del Lavello, Irc Comunità e con il gruppo di cammino di Calolziocorte.

"Nella Giornata mondiale del Cuore abbiamo il dovere aiutare le persone a prevenire queste malattie cardiovascolari che stanno aumentando sempre di più - ha sottolineato il presidente dei Volontari del Soccorso di Calolzio Fabrizio Vatteroni - Non basta una sana alimentazione, ma serve anche un corretto movimento e questa camminata è un piccolo esempio che va in questa direzione. Ma ci sono tanti altri modi: salire le scale di casa nostra senza prendere l' ascensore, evitare di fare una vita sedentaria, uscire. E' importante anche la socializzazione, perché evitare di chiuderci in noi stessi aiuta anche il nostro cuore".

"Il nostro obiettivo - hanno aggiunto i responsabili dell'associazione Gli amici Del cuore di Lecco - è quello di fermare il più grande killer del mondo che è l'insieme delle malattie cardiovascolari . Vogliamo ricordare ai cittadini di prendersi cura del proprio cuore".

Una bella camminata, ma non solo. I volontari sono scesi in campo per offrire ai partecipanti tante opportunità per la loro salute, dalla rilevazione della glicemia a quella della pressione arteriosa. Non solo ma sono state illustrate in maniera chiara e coinvolgente, anche attraverso uno spettacolare flash mob, le manovre di disostruzione e rianimazione.

Foto 1 di 15 Foto 2 di 15 Foto 3 di 15 Foto 4 di 15 Foto 5 di 15 Foto 6 di 15 Foto 7 di 15 Foto 8 di 15 Foto 9 di 15 Foto 10 di 15 Foto 11 di 15 Foto 12 di 15 Foto 13 di 15 Foto 14 di 15 Foto 15 di 15

Mario Stojanovic