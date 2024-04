Terminata la settimana centrale di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco prosegue con diversi appuntamenti. Ad aprile la proposta è doppia e prevede il 9 l'atteso incontro con Gino Cecchettin, che presenterà il libro "Cara Giulia" dedicato alla figlia uccisa dal suo ex fidanzato, mentre il 12 aprile 2024 sarà la volta dello scrittore Marco Balzano raccontare la sua ultima fatica, ovvero "Café Royal".

Gino Cecchettin a Lecco: Cenacolo sold out il 9 per la presentazione di "Cara Giulia"

La settimana inizia martedì 9 aprile alle 10 al Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini a Lecco, con Gino Cecchettin autore del libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia" (Rizzoli), scritto insieme a Marco Franzoso. Giulia è la figlia ideale, poi una sera scompare, inghiottita da una morte assurda: un femminicidio. Travolto dal dolore più atroce che un padre possa sopportare, Gino Cecchettin sceglie di non stare in silenzio, si interroga sugli esiti più efferati della cultura patriarcale e trova le parole per ricordare chi era Giulia e cosa ha imparato da lei. In questa lunga lettera scritta insieme a Franzoso, ripercorre la sua storia di padre, i giorni della gioia e quelli del dolore. Commuove e invita a “costruire un’alleanza tra i sessi, anziché consolidare la prevaricazione di uno sull’altro” ed esorta ad ascoltare le giovani e i giovani e ad aiutarli a contrastare ogni forma di violenza di genere, insieme.

A intervistare Cecchettin sarà al giornalista Eleonora Marchiafava; sul palco a dialogare con l'autore anche Ottaviano Martinelli, Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASST di Lecco. All'incontro, andato sold out in poche ore, sono attesi quasi 400 studenti delle scuole lecchesi. I proventi netti derivanti dai diritti d’autore del libro serviranno per sostenere "Fondazione Giulia" e per aiutare le associazioni del territorio che si occupano di violenza.

Marco Balzano a Merate

Venerdì 12 aprile alle 21 all'auditorium Giusy Spezzaferri di Merate è invece in programma l'incontro con lo scrittore Marco Balzano che presenterà il suo ultimo libro "Café Royal" (Einaudi). Via Marghera è una zona elegante e vivace di Milano, piena di negozi e boutique. Le giornate nel quartiere scivolano via in fretta: la gente cammina, corre o si ferma al Café Royal. Un bar in centro che diventa teatro di una commedia umana ricca e variegata. Un imprevedibile romanzo corale, un libro fresco, vivo, incredibilmente contemporaneo, pieno di snodi, inciampi e possibilità. Un nuovo successo per lo scrittore milanese autore tra gli altri di "Resto qui" (Premio Bagutta e Premio Rigoni Stern; finalista al Premio Strega) e "Quando tornerò". La proposta si inserisce all'interno dei percorsi attivati nei singoli territori attraverso i Gruppi di Lettura. Iniziative in cui Leggermente crede molto e che nei prossimi anni vorrebbe valorizzare ulteriormente mettendosi a disposizione per creare un contatto con gli autori scelti così da poterli ospitare nelle singole realtà territoriali. Dopo l'evento con Rosa Teruzzi - protagonista di un incontro lo scorso 1 marzo ad Arlate Calco (presenti di Airuno e Calco) - il secondo appuntamento di questa sorta di "anno zero" per gli incontri mirati di Leggermente, si terrà a Merate: a questa serata del 12 aprile convergeranno i Gruppi di lettura del Meratese (Cernusco Lombardone, Lomagna, Merate, Olgiate Molgora e Paderno D’Adda); sono stati coinvolti anche i Gruppi di Lettura di Colle Brianza, Lecco e Oggiono.

Leggermente è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione e della Regione Lombardia, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco e del Comune di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Manuela Nicolini, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex, Iperal e Cartiera dell'Adda. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, Sistema Bibliotecario Lecchese, Il Filo Teatro, Avpl, Libera, Cpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.