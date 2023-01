Gibiana/Giubiana/Giübiana/Gineè: tutti i falò nel Lecchese

L'ultimo giovedì di gennaio è il giorno, anzi la notte della Gibiana. L'origine del nome è incerta: secondo alcuni il nome indicherebbe le feste contadine di inizio anno per attirare le forze della natura che, secondo la credenza popolare, condizionano l'andamento dei raccolti. Un appuntamento tradizionale e monto amato nel Lecchese: non a caso sono diversi gli eventi in programma. Noi ve ne elenchiamo alcuni ma se volete segnalarci altri appuntamenti mandateci una mail a redazione@primalecco.it

Gibiana/Giubiana/Giübiana/Gineè

La Giubiana, Festa della Giobia o Gibiana è una festa tradizionale molto popolare in Lombardia, particolarmente in Brianza, nel Lecchese nel Varesotto e nel Comasco. Tendenzialmente l'ultimo giovedì del mese di gennaio vengono accesi dei grandi falò (o roghi) nelle piazze e bruciata la Gibiana, un grande fantoccio di paglia vestito di stracci. Il rogo assume valori differenti a seconda del luogo in cui ci si trova.

Il nome muta a seconda della località e in particolare può diventare: Gibiana nella zona di Monza e Giubiana/Giübiana/Gibiana nella zona di Lecco, Erba e nella provincia di Como.

Olginate

Abbadia

Martedì 31 gennaio il rogo del Gineè vedrà protagoniste le frazioni: a ognuna è stato chiesto infatti di produrre un proprio fantoccio da bruciare (la gara, simbolica, consiste nel realizzare il più "brutto")

Varenna

In attesa della tradizionale Giubiera che si svolgerà giovedi 26 gennaio 2023 attraverso le contrade di Varenna, venerdì 20 gennaio 2023 alle 21, presso la sede dell'Associazione Scanagatta a Varenna si terrà la conferenza "Brüsa la nocc. Tracce di un passato astronomico lontano". L'astrofisico dott. Davide Trezzi racconterà come i fenomeni astronomici hanno determinato la misurazione del tempo tra riti e festività.

Civate

Annone Brianza





Dolzago





Oggiono

Merate

Barzago

Cremella

La filastrocca della Gibiana

Racconta una storia di tanto tempo fa

che c'era un re cattivo che voleva una città.

L'aveva circondata con i suoi uomini migliori

ma non riusciva a entrare e perciò restava fuori.

In quella città viveva la Giubiana,

una donna vecchia e brutta che sembrava una befana;

aveva un naso grosso ed un bitorzolo sul mento,

nel cuore il desiderio di fare un tradimento.

Una notte di nascosto andò dal re cattivo

e gli diede le chiavi per l'attacco decisivo.

così il re entrò a mezzanotte su per giù

e conquistò il paese, il paese di Cantù.

Quando se ne fu andato il feroce tiranno,

presero Giubiana, autrice dell'inganno;

la bruciarono in piazza perché aveva tradito,

la bruciarono sul rogo dove il fuoco è garantito.

A noi questa storia piace solamente

se pensiamo che Giubiana non era una donna veramente

ma era l'inganno, la menzogna e il doppio gioco

ed è per questo che ogni anno ci divertiamo a darle fuoco