"Un evento senza precedenti per la provincia di Lecco, un'occasione che permetterà a persone provenienti da tutta Europa di apprezzare il nostro territorio e conoscerne le attività": con queste parole la presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, ha descritto il grande evento che movimenterà per tre giorni, esattamente il 10, l'11 e il 12 settembre 2024, la nostra provincia, all'insegna dello sport outdoor. Parliamo della settima edizione dell'Euro'meet, che sarà caratterizzata da una serie di workshop, conferenze e attività legate agli sport outdoor e alle innovazioni tecnologiche nel settore, con la partecipazione di numerosi esperti. I workshop avranno come cornice il fiore all'occhiello della nostra città: il Politecnico; le attività sportive, invece, saranno dislocate sul territorio.

Euro'meet: la provincia di Lecco ospita la 7^ edizione, per la prima volta in Italia. Protagonisti gli sport outdoor

La nostra provincia ha partecipato alla gara per vincere Euro'meet 2024 nel 2022. A questa gara partecipano città da tutta Europa; il nostro territorio ha deciso di partecipare come Provincia, aggiudicandosi la vittoria e stabilendo così un record: si tratta infatti del primo anno in cui Euro'meet si terrà in Italia. "Mi sono augurata che potessero innamorarsi del nostro territorio così come lo amiamo noi - le parole della presidente Hofmann - La nostra, una piccola provincia fra le tante, sa davvero essere un tesoro ed è stata promossa sia in Lombardia sia in Europa".

Un evento che avrà come focus anche il tema della sostenibilità: l'iniziativa è stata infatti organizzata in modo da essere "il più sostenibile possibile per quanto riguarda i materiali utilizzati e i trasporti". L'obiettivo di Euro'meet, ha concluso Hofmann, è quello di "far vivere il territorio, non come i turisti che fanno una foto, la pubblicano su Instagram e se ne vanno. Vi invito a iscrivervi, perché, anche se l'evento è a livello europeo, noi dobbiamo essere i primi a crederci".

Un'iniziativa, Euro'meet 2024, che gode del pieno sostegno di Regione Lombardia, come sottolineato dal sottosegretario Mauro Piazza: "Regione ha da subito creduto a questo progetto, ma ciò che ci inorgoglisce di più è la risposta coesa da parte di tutto il territorio. Questa edizione dell'Euro'meet tocca le principali peculiarità del Lecchese: gli sport outdoor, il turismo e il coinvolgimento di un'eccellenza del territorio come il Politecnico". Sulla stessa linea il consigliere regionale Giacomo Zamperini, che ha evidenziato come si tratti di "una straordinaria occasione per fare una prova generale in prospettiva degli European Master Games 2027 e delle Olimpiadi invernali". "Lo spirito dell'Euro'meet - ha concluso - è avvicinare tutti quanti allo sport: non si promuove uno sport agonistico, ma uno sport inteso come benessere e stile di vita salutare".

Come anticipato, l'Euro'meet si svolgerà all'interno del Politecnico di Lecco: "Per noi il tema dello sport, del benessere e della salute è diventato un tema portante", il commento del prorettore Manuela Grecchi.

Presente alla conferenza stampa, collegato in diretta streaming dall'Irlanda, anche Mike McClure, chairman di Enos (European Network of Outdoor Sport), promotre di Euro'meet: "In un periodo in cui le sfide del cambiamento climatico e gli effetti di uno stile di vita sedentario si stanno facendo sempre più pressanti, siamo convinti che le nuove tecnologie possano ricoprire un ruolo cruciale nel mondo degli sport outdoor".

Presenti anche l'assessore Emanuele Torri, in rappresentanza del Comune di Lecco, e il sindaco di Galbiate, Piergiovanni Montanelli. Torri ha ricordato come la nostra provincia occupi i primi posti nella classifica del Sole 24 Ore per quanto riguarda la promozione dello sport tra i più giovani, mentre Montanelli ha sottolineato come non siano le dimensioni geografiche o la densità di popolazione che fanno grande una provincia, bensì la capacità di organizzare iniziative come questa.

Euro'meet, inoltre, capita proprio nell'anno del 50esimo anniversario della conquista del Cerro Torre, come ha ricordato Carlo Greppi, presidente della Comunità Montana: "Per dare maggiore eco a questa ricorrenza anche a livello internazionale, la nuova video proiezione della salita al Torre (realizzata da Daniele Chiappa e restaurata da Maurizio Camponovo, ndr) è stata tradotta anche in inglese e sarà messa a disposizione di Euro'meet 2024 al fine di valorizzare questa intramontabile impresa".

Un evento positivo non solo per il turismo, ma per l'intera economia provinciale: "Credo che Euro'meet rappresenti un volano per le nostre attività: potrebbero nascere nuove opportunità di business", ha commentato la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina. "Il nostro territorio presenta due caratteristiche che lo contraddistinguono: lo sport outdoor e il Politecnico - così Fabio Dadati della Camera di Commercio - Dobbiamo cercare di trasformare questa vocazione in termini di occupazione". Presente alla conferenza stampa anche il direttore di Silea, Pietro D'Alema.

Il programma

Nel concreto, nel corso dei tre giorni - 10, 11 e 12 settembre - si svolgeranno oltre 16 workshop nel corso della mattinata al Politecnico; nel pomeriggio spazio invece agli sport outdoor dislocati sul territorio (da 5 a 7 attività al giorno), tra cui roller skating, barca a vela, wakeboard, canottaggio, canoa, escursioni in mountain bike, outdoor skateboarding, windsurf, beach volley, parapendio, cultural orienteering per le vie della città di Lecco, escursioni sui sentieri del territorio, hatha yoga, pilates, esercizi di mindfulness, nature's embrace (abbracciare gli alberi e camminare a piedi nudi). 14 in tutto le associazioni sportive che si sono messe a disposizione per la riuscita dell'evento.

Per partecipare ad Euro'meet è necessario iscriversi, scegliendo a quali giorni e workshop partecipare e prenotando le attività sportive pomeridiane, durante le quali si verrà suddivisi in piccoli gruppetti. Per ulteriori informazioni e per il programma completo, consultare il sito ufficiale www.euromeetlecco.com