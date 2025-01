“Energia nucleare: un contributo alla decarbonizzazione”: incontro con Chicco Testa

L’Associazione Culturale La Semina di Merate organizza un evento imperdibile dedicato al tema dell’energia nucleare. Giovedì 23 gennaio, alle ore 20:45, si terrà un video incontro con il Dott. Chicco Testa, figura di spicco nel panorama energetico italiano, per approfondire l’argomento: “Energia nucleare – Un contributo alla decarbonizzazione”.

Un dibattito sulle prospettive del nucleare

Con l’avanzare di tecnologie innovative che promettono reattori nucleari più piccoli, più sicuri, meno costosi e con una produzione ridotta di scorie, il Dott. Testa sottolinea l’importanza di rivalutare questa fonte energetica. “Sarebbe illogico non tenere in considerazione questa opzione,” afferma, evidenziando come il nucleare rappresenti una valida alternativa al carbone e al gas per potenza, continuità e affidabilità nella produzione energetica.

Citazioni come quella di Richard Lindzen, cattedratico del MIT, richiamano l’attenzione sulla necessità di affrontare il cambiamento climatico con pragmatismo, superando le barriere ideologiche: “Se gli ambientalisti credessero davvero che il riscaldamento globale rappresenta l’anticamera della fine del mondo, dovrebbero spingere per utilizzare tutti gli strumenti possibili, inclusi quelli nucleari.”

Chi è Chicco Testa?

Il Dott. Chicco Testa vanta un profilo poliedrico: laureato in filosofia, è stato dirigente d’azienda, politico e scrittore. È stato presidente di Enel, Sorgenia e Assoambiente, nonché promotore di Legambiente, di cui è stato Segretario e Presidente Nazionale negli anni Ottanta.

Eletto deputato per due legislature con il Partito Comunista Italiano (e successivamente con il PDS), ha sempre dedicato attenzione alle questioni ambientali ed energetiche. Nel 2008 ha pubblicato il libro Tornare al nucleare? L’Italia, l’energia, l’ambiente, dove analizza decenni di dibattiti italiani sulle politiche ambientali, sostenendo l’integrazione del nucleare come fonte di energia. Dal 2010 è presidente del Forum Nucleare Italiano, un’organizzazione no-profit impegnata a rilanciare il dibattito pubblico sull’energia nucleare a uso pacifico.

Un’occasione per approfondire

La serata si propone di affrontare il tema del nucleare senza remore ideologiche, aprendo un confronto basato su dati e fatti concreti. L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono esplorare una delle tematiche più attuali e controverse legate alla transizione ecologica e alla lotta al cambiamento climatico.

n appuntamento che promette di offrire spunti di riflessione su un argomento di fondamentale importanza per il nostro futuro.