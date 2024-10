La giornata più paurosa dell'anno sta per arrivare. Giovedì 31 ottobre 2024 sarà infatti Halloween. E cosa si potrà fare in provincia di Lecco per festeggiare con i vostri bambini, e non solo! Ecco per voi una selezione di eventi... da brivido.

Halloween, la festa più spaventosa dell'anno

Forse non tutti sanno che Halloween o notte di Tutti i Santi, è una festa cristiana occidentale di origine celtica, associata al macabro, all'orrore e al soprannaturale, che viene osservata in diversi paesi la sera del 31 ottobre, vigilia della festa di Ognissanti.

Corrisponde al primo giorno dell'Allhallowtide, una tre giorni dedicata alla memoria dei morti, che prosegue con Ognissanti e la commemorazione dei defunti. La celebrazione è registrata per la prima volta nell'Alto Medioevo in Paesi nordici storicamente cattolici come l'Irlanda e l'Inghilterra, e con il tempo i riti e le usanze a essa associati si sono evoluti.

Le attività di Halloween infatti ora includono principalmente dolcetto o scherzetto, feste in costume o intagliare zucche in stile Jack O’Lantern e chi più ne ha, più ne metta. L’importante è esorcizzare la paura. Come trascorrere questa giornata di festa? Di seguito qualche evento per divertirsi insieme ai nostri bambini, oltre al classico "dolcetto o scherzetto"

Cosa fare ad Halloween con i bambini ( e non solo) a Lecco e Provincia

Abbadia Lariana

Un pomeriggio divertentissimo quello del 31 ottobre 2024 ad Abbadia, tra letture mostruose e zucche da scovare e decorare!

Bellano

Giovedì 31 ottobre 2024 Halloween Night a Bellano. Alle 19:00, ritrovo al Cinema di Bellano e DOLCETTO O SCHERZETTO per le vie del paese con ingresso anche all’Orrido di Bellano! A seguire packed lunch al Cinema. Alle 21 Proiezione film “Il Robot Selvaggio” (Quota film + lunch € 10). Possibilità di vedere solo il film a € 6, acquistando il biglietto al Cinema di Bellano. Iscrizioni Infopoint Bellano: infopoint@comune.bellano.lc.it / +39 3351752102

Civate

Serata film da brivido il 31 ottobre 2024 a Civate.

Colico

La Pro Loco di Colico vi aspetta numerosi all’Auditorium M.Ghisla, giovedì 31 ottobre 2024 per lo spettacolo per famiglie “La pozione magica”

Primo spettacolo: ore 17.30

Secondo spettacolo: ore 20.30 (POSTI ESAURITI)

“È noto che una pozione magica necessita di vari ingredienti. È altrettanto risaputo che, per funzionare, gli ingredienti devono essere quelli giusti e talvolta la ricerca può essere molto difficoltosa. Seguire le istruzioni su vecchi manoscritti… beh talvolta ci si può confondere… e allora attenti agli effetti collaterali!!!

Quando una formula magica, unita ad una pozione magica, funziona… gli effetti sono immediati… e si vedono!!! Quando non funziona invece sono dei veri veri disastri!!!”

Durata spettacolo: 60 minuti

Adatto ai bambini di età 4+

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE:

+39 0341 930930 (anche WhatsApp)

info@visitcolico.it

Dervio

Un pomeriggio spettrale a Dervio il 31 ottobre 2024 per i piccoli: ecco tutte le informazioni.

Da non perdere, sempre a Dervio, anche la gara delle zucche.

Halloween a Galbiate

Ecco i paurosi appuntamenti da non perdere a Galbiate.

In programma, sempre a Galbiate, anche il il laboratorio artistico “Fantasmagorici Fantasmi”. Appuntamento a Lo Spot, Via Bergamo 1

Garbagnate Monastero

A Garbagnate Halloween si festeggia a suon di musica.

Imbersago

Jack lo squartatore sarà protagonista dell'evento di Halloween a Imbersago.

Halloween Mandello

Halloween sul lago? Ecco il ricco programma a Mandello:

Lecco

Giovedì al Circolo Libero Pensiero di Lecco invece del jazz si balla e si santificano le feste con Halloween Party 2024 - TURBOBALERA

La Valletta Brianza

Sabato 2 novembre 2024 appuntamento all' Oasi La Valletta, via Cereda , 23888 La Valletta Brianza "Vieni a creare la tua pozione magica, insieme ai nostri fantasmagorici cavalli! Scopriremo insieme quali erbe magiche si nascondono all’Oasi e quali preziose proprietà possiedono! Inoltre con gli oggetti che raccoglieremo nel bosco, costruiremo una mostruosa ragnatala! Festeggeremo all’insegna del divertimento gustando una golosa merenda ! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per bambini dai 3 agli 11 anni".

