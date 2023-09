Cosa fare a Lecco e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il prossimo fine settimana a Lecco e provincia: i nostri consigli per sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023.

Lecco

Da sabato 30 settembre a sabato 7 ottobre 2023 sono in programma le celebrazioni e gli eventi della festa della comunità pastorale della Madonna del Rosario di Lecco. Clicca qui per il programma day by day. Da segnalare in particolare sabato 30 settembre 2023 alle 21 in Basilica di San Nicolò “Genesi. Viaggio spirituale con le canzoni mistiche di Franco Battiato e Juri Camisasca”, concerto di Equipaggio Sperimentale, a ingresso libero.

In occasione della Festa di Lecco, il Comune di Lecco propone una nuova serie di visite guidate al Teatro della Società, con slot ancora disponibili dalle 15 alle 18 di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023. Qui i dettagli

Camminata manzoniana: domenica 1 ottobre si "corre" la 50esima edizione. Clicca qui per informazioni e percorsi.

Domenica 1 ottobre 2023 "Stage di arrampicata in falesia con i Ragni di Lecco" e "Sul Monte Melma attraverso il Sentiero Spada". Informazioni su leccotourism.it

Abbadia

Torna a grande richiesta «A cavallo con Michy in riva al lago», manifestazione che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Abbadia, proposta dall'associazione «Michy sempre con noi» in collaborazione con il ranch «La Quercia» di Colico, che si terrà sulla spiaggia adiacente il camping ad Abbadia. L'appuntamento, organizzato dal sodalizio in ricordo di Michele Barra, è per domenica 1 ottobre 2023 dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 17 ed è aperto a tutti: adulti e bambini potranno provare l'emozione di salire in sella ai cavalli per una passeggiata vista lago, inoltre ci sarà una novità: la possibilità di un giro in «Lucia» sul lago grazie all’associazione «I Laghée».

Il contributo minimo è di 5 euro, il Camping Spiaggia sarà aperto come punto ristoro e l’animazione è affidata ai genitori di «Fuoriclasse». In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

Airuno

Ad Airuno è inziata la stagione dellle castagne, tutti a Cascina rapello per la settima edizione della Castagnata

Barzanò

In programma inziailmente il 16 settembre verrà invece recuperata sabato 30 settembre 2023 alle 17 in piazza mercato di Barzanò la tappa del Palio canoro della provincia di Lecco.

Calolzio

Da Milano all’Adda, fino all'intera Lombardia: Leonardo da Vinci torna sui luoghi che hanno fatto da sfondo alla Monna Lisa. L'appuntamento è fissato per il 1° ottobre 2023, nella splendida cornice del Castello di Rossino di Calolziocorte, con la regia dell'assessore al Turismo Cristina Valsecchi e in occasione del quarantennale della fondazione del Parco Adda Nord. L'evento ruoterà intorno alla presentazione del libro di Luca Tomio, storico dell'arte e leonardista di fama, già autore di tre volumi dedicati a Leonardo sotto l’egida della Soprintendenza e della Città Metropolitana di Milano.

Casatenovo

Musical per beneficienza in favore della Fabio Sassi di Airuno sabato 30 settembre alle 21 all'Auditorium di Casatenovo.

Colle Brianza

Riprende la stagione Campsirago Luogo d’Arte con un weekend di spettacoli per adulti e bambini, laboratori artistici e percorsi immersivi e poetici. Ecco tutto il programma di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Campsirago Residenza. Clicca qui per titte le info e il programma comppleto delle esperienze.

Colico

Verrà presentato sabato 30 settembre 2023 alle 16 alla libreria di nvillatico il libro della giovanissima scrittrice Camilla Luce Confalonieri "Vera fantasia"

Colico Autunno Lago – 5° rassegna enogastronomica con degustazioni sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023. Info e dettagli qui

Giornata del Go Kart: domenica 1 ottobre 2023 divertimento a Lario Motorsport, la pista di kart e pitbike indoor – outdoor più grande d’Europa. Info e dettagli qui

Ello

Festa di inizio autunno organizzata dalla Cs Ellese Odv, sabato 30 settembre 2023dalle 19 al centro sportivo di Ello. Menù: pasta al pomodoro, polenta con salsiccia in umido e polenta con tomino, panino con salamella, arrosticini, costine alla brace, patatine fritte. Live music con Reverbeers, sarà anche presente un referente del progetto Safety Car (Lake a move - sulla sicurezza stradale).

Castagnata degli Alpini domenica 1 ottobr 2023e dalle 14 (fino a esaurimento scorte) nella frazione di Marconaga.

Galbiate

Sabato 30 settembre 2023, alle 17, ultimo appuntamento con la rassegna "A monte lo spettacolo!" di Teatro Invito: la stazione ornitologica di Costa Perla sul Monte Barro ospiterà lo spettacolo "Il canto degli uccelli", insieme all’ensemble 2In itinere musica medievale", composto da Roberto Chiari (viella, ribeca, lira ad arco, citola, tamburo e percussioni), Chiara Mojana (arpa medievale, flauto a becco, tamburo a corde) e la soprano Elisabetta Tagliati.

Domenica 1 ottobre 2023 al Centro operativo sezionale di Sala al Barro (via Monte Oliveto – Galbiate), Festa della Protezione civile Ana consegna del premio “Alpino dell’anno”. Qui tutti i dettagli.

La Valletta Brianza

I collezionisti non devono perdersi l'appuntamento in programma a La Valletta Brianza con la mostra di cartoline di Alessio Fumagalli.

Monticello Brianza

Visite guidate a Villa Greppi e al suo Parco. Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023, fine settimana di visite guidate in occasione di «Ville Aperte in Brianza», l’iniziativa promossa della Provincia di Monza e Brianza che apre al pubblico numerosi siti pubblici e privati tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei del territorio della Brianza. Villa Greppi propone un calendario di visite guidate alla Villa (30 settembre alle 15 e alle 16.45, il 1° ottobre alle 10, 11.45, 15 e 16.45) e al suo Parco (30 settembre alle 11). Prenotazioni obbligatorie su villeaperte.info

Oggiono

Doppio appuntamento sabato 30 settembre e domenica 8 ottobre 2023 insierito nella kermesse "Luoghi di fede in alta Brianza"

Sirone

Appuntamento al cineteatro San Carlo sabato 30 settembre 2023 alle 20.30, dove l’associazione Agatha in cammino propone lo spettacolo teatrale "Le cinque stagioni", commedia al femminile interpretata dalla compagnia teatrale I gatti neri. La serata, patrocinata dal Comune di Molteno, è molto importante in quanto tutto il ricavato verrà devoluto a sostegno della ricerca contro il cancro al seno.

Valmadrera

Siete golosi di castagne? non perdetevi la Castagnata al parco di via Casnedi in programma Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023.

Sabato 30 settembre 2023 continua la rassegna "Note al Museo, in cornici d'arte, storia e natura" con il secondo concerto Centro Fatebenefratelli di Valmadrera. Sul palco Sena Fini e Pietro Giorgini con "Atmosfere dal Mondo". Appuntamento alle 17.

Al Santuario di San Martino domenica 1 ottobrev isita guidata e concerto "La Santa Allegrezza - Musica fra rinascimento e barocco".

Varenna

Terzo e ultimo appuntamento con le Passeggiate d’autore: sabato 30 settembre 2023 alle 14.30 l’associazione Sentiero dei Sogni organizza la passeggiata creativa Varenna anno mille, nell’ambito del progetto Sulle orme dei Plinii, promosso dalla Provincia di Lecco e da Villa Monastero, con il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni del Bimillenario di Plinio il Vecchio e del Comune di Varenna. Clicca qui per tutte le informazioni.

Sempre sabato 30 settembre 2023 ma alle 21 nella chiesa di san giovanni appuntamento con musica di Astor Piazzolla che ha varcato ogni frontiera e continua a suscitare emozioni.

Da segnalare... fuoriporta

Due eventi fuori provincia, ma "A portata" per tutti i lecchesi: "Mi ritorni in mente" l'omaggio musicale a Lucio Battisti si terrà sabato 30 settembre, alle 19 nell'Arena Centrale di Lariofiere a Erba, qui i dettagli.

Dì de la Brisaola, un weekend tra gusto, cultura, musica e sport a Chiavenna: leggi qui il programma dettagliato.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 in Lombardia.