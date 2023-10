Cosa fare a Lecco e provincia nel weekend: gli eventi del 14 - 15 ottobre 2023

Gli appuntamenti imperdibili il prossimo fine settimana a Lecco e provincia: i nostri consigli per sabato 14 e domenica 15 ottobre tra feste, visite guidate, rievocazioni storiche, concerti e appuntamenti enogastronomici.

Lecco

Ritornano nel fine settimana del 14 e 15 ottobre 2023 le Giornate FAI D'Autunno, promosse in particolare dal Gruppo FAI Giovani in collaborazione con la Delegazione del FAI di Lecco: dalla Lecco sotterranea all'Officina Badoni, clicca qui per scoprire tutti i gioielli da vedere.

A sessant'anni dalla strage della Valle del Vajont la Consulta Musicale di Lecco ricorda. L'appuntamento, intitolato "Vajont. Per non dimenticare" è in programma sabato 14 ottobre 2023 alle 21 all'Auditorium Casa dell'Economia di Lecco, in via Tonale 28/30.

Doppio appuntamento al Planetario di Lecco: sabato 14 ottobre 2023, alle 15 e alle 16.30, ci sarà il pomeriggio dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni con la proiezione “Alla scoperta del cielo con Il Piccolo Principe”. Domenica invece vi sarà la consueta proiezione in cupola.

Domenica 15 ottobre 2023 dalle 9.30 alle 12 Open Day che la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Giovanni di Lecco in via Don Invernizzi Nel corso della mattinata, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere gli insegnanti, gli strumenti musicali e i metodi di apprendimento, oltre ai componenti della Filarmonica stessa. Sarà anche possibile provare gli strumenti per capire al meglio le proprie potenzialità con la consulenza competente dei maestri. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www. filarmonicaverdilecco.it

Domenica 15 ottobre 2023 salita ai piani d'Erna per la rievocazione della storica battaglia del 1943.

Barzanò

E' tutto pronto a Barzanò per l'11esima edizione della Festa d'Autunno che animerà la giornata di domenica 15 ottobre 2023. Ecco il ricco programma:

Bellano

Sabato 14 ottobre 2023 alle 20.30 al Museo del Latte e della Storia della Muggiasca si tiene la conferenza “Le castagne tra passato e futuro” e guida ai prodotti a base di castagne. Domenica 15 ottobre dalle 12 a Vendrogno, Zona Manifestazioni in programma un pranzo a base di specialità nostrane: polenta, salsiccia, brasato, formaggio. Nel pomeriggio Burolle a volontà. (In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata). Durante la manifestazione, dalle ore 10.30 alle 16 sono in programma anche le elezioni per la Pro Vendrogno. I soci sono invitati a partecipare numerosi alle votazioni del nuovo Consiglio. In caso di annullamento festa per maltempo, le elezioni si svolgeranno al Museo dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Calolziocorte

Avis Calolzio: domenica la 58° Festa del donatore. L’appuntamento è per le 9 di domenica, 15 ottobre 2023, al santuario del Lavello per la messa e per la premiazione degli avisini. Clicca qui per tutte le informazioni.

Colle Brianza

A Campsirago torna la tradizionale Festa della Burolla. L'appuntamento è per domenica 15 ottobre 2023 nella frazione di Colle Brianza. Clicca qui per tutti i dettagli.

Colico

Domenica 15 ottobre 2023 rievocazione storica al Forte di Fuentes che torna a rivivere per un giorno l’epoca della dominazione spagnola. Apertura al pubblico dalle 10 alle 16 e rappresentazione teatrale alle 11 – 14.30 – 15.30.

Civate

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 appuntamento con Immagimondo Civate, dove è in programma un susseguirsi di incontri dedicati non solo a percorsi e viaggi lenti, come ormai da tradizione, ma anche alla poesia, alle escursioni filosofiche, alle visite guidate. Si parte alle 14.30 di sabato con la presentazione itinerante per le vie del centro storico del libro “Haiku in cammino. Manuale per viandanti poeti” di Glauco Saba: con ritrovo nel Piazzale di Villa Canali (in caso di maltempo si resterà nella Sala Conferenze della Villa), l’appuntamento vedrà l’autore illustrare gli spunti e le tecniche della composizione haiku, il tutto in un cammino attraverso il nucleo storico di Civate. A seguire – alle 15.45, nel Chiostro della Casa del Cieco – ci si potrà mettere alla prova con il “Laboratorio di haiku”: un evento tenuto sempre da Saba e durante il quale i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso durante l’evento precedente, elaborando un proprio haiku (quota di partecipazione: € 10.00. Per iscrizioni: www.eventbrite.it). In contemporanea, ma nel Piazzale di Villa Canali, un’altra presentazione itinerante dedicata, questa volta, a “La via del marmo”.Ultimo appuntamento di sabato quello fissato per le 17 nella sala conferenze di Villa Canali, dal titolo “La Via Decia. Il cammino dei boschi di ferro”. Domenica si parte alle quando è in cartellone la presentazione itinerante “Da Via dei Rii a San Pietro al Monte” di “Cronache dalla rovine” di Emiliano Cribari (Pequod Editore). Si va alla scoperta dell’Abbazia di San Pietro al Monte, invece, alle 11.30, quando è in programma la visita guidata a cura degli Amici di San Pietro (contributo libero), mentre ad aprire il pomeriggio è la presentazione – alle 14.15, nella Sala Conferenze di Villa Canali – di “L’arte dell’essenziale” del filosofo e saggista Paolo Costa (Bottega Errante), escursione filosofica nelle Terre Alte alla scoperta di ciò che, in montagna, fa sentire più vivi, migliori. Si prosegue sempre a Villa Canali con gli altri tre appuntamenti della domenica: alle 15.45 il giornalista Franco Faggiani presenta il suo “L’inventario delle nuvole” (Fazi Editore), con cui ripercorre gli itinerari segreti dei raccoglitori di capelli delle valli cuneesi, che, seguendo le vie di questo commercio, scavalcavano le Alpi e arrivavano in Francia. Alle 17.15 spazio all’agronomo, già professore ordinario di Colture arboree all’Università di Palermo Giuseppe Barbera, che con il suo “Agrumi. Una storia del mondo” presenta una storia del mondo inedita, in cui le vicende umane girano attorno a un cedro o a un limone. Chiusura del primo weekend affidata, alle 18.30, alla presentazione dell’associazione Luigi Comini, main sponsor di questa edizione di “Immagimondo”.

Galbiate

Appuntamento con gli autori sabato 14 ottobr 2023 in bliblioteca

Non solo mercatini e pesche di beneficenza alla 376esima Festa di Galbiate, che, come da tradizione, si tiene durante «la terza di ottobre»: saranno infatti presenti ospiti d’eccezione. 17 rappresentanti del paese di La Londe-les-Maures, tra associati del gemellaggio francese ed esponenti della Giunta comunale, ridente località della Costa Azzurra, verranno infatti ospitati dai membri dell’Associazione gemellaggi di Galbiate e parteciperanno attivamente alla festa. Il programma prevede, tra le tante attività, una cena a base di prodotti tipici prodotti da un’azienda locale, la visita al museo di Pablo Atchugarry al Palazzo delle Paure e il giro alla Festa di Galbiate prevista per domenica 15 ottobre 2023 . Un incontro in grado di rinnovare lo spirito del gemellaggio tra i due paesi che vuole, come sostenuto dalla presidente dell’associazione Anna Pirovano, permettere di «incontrarsi, ospitare in prima persona, garantire ai cittadini di La Londe-les-Maures di vivere appieno la nostra cultura». E anche le nostre tradizioni, almeno quelle ancora non intaccate dalla globalizzazione rampante degli ultimi secoli. Ma anche un’occasione, per i cittadini di Galbiate, di imparare a loro volta una nuova lingua, oltre che apprezzare la possibilità di vivere il paese con occhi diversi.

Lierna

Con la sua 14ª edizione, torna la Castagnata di Olcianico. L'evento è organizzato dal gruppo di frazionisti con la Pro Loco Lierna. Burolle, gnocchi di castagne e altre prelibatezze artigianali locali vi aspettano sabato 14 ottobre 2023 in località Olcianico a partire dalle 19.

Mandello

Grande attesa, come sempre, per un altro tradizionale appuntamento dell’autunno: il 26esimo «Trofeo delle Grigne», ossia la «Molina - Elisa», in memoria di Evangelista Ferrario. Archiviato il grande «Trail delle Grigne Sud» lo scorso 30 settembre, gli appassionati si preparano per domenica 15 ottobre 2023 e per la classica manifestazione podistica (non competitiva a passo libero) aperta a tutti a Mandello. Non solo. Nella stessa giornata ci sarà anche la «Molina Double Trail»: in collaborazione con la Polisportiva Mandello e la sezione Arcobaleno, che segue un gruppo di ragazzi con disabilità intellettiva, si terrà anche la corsa podistica a coppie composta da un atleta disabile e un atleta partner che attraverserà alcune frazioni di Mandello. Il giorno della gara il ritrovo dei concorrenti è previsto dalle 7.30 al centro sportivo comunale di Pramagno, dove fino alle 8.30 si riceveranno le iscrizioni, poi ci si sposta in piazza IV Novembre a Molina e qui, alle 9, avverrà la partenza. Dalle 11.30 funzionerà un servizio navetta che da Rongio porterà i concorrenti nuovamente a Pramagno, dove alle 12 è previsto il «pasta party» e dove alle 14 si svolgerà la cerimonia di premiazione. La gara è organizzata dal Cai Grigne in collaborazione con la Polisportiva Mandello e il Comune di Mandello.

Monte Marenzo

Da Monte Marenzo a Morterone: torna la camminata in favore di Telethon. L’appuntamento è fissato per le 6.30 di domenica 15 ottobre 2023 sul sagrato della chiesa di Monte Marenzo e, all’arrivo, pranzo conviviale su prenotazione.

Montevecchia

Paderno

Tre gioni di grande musica questo fine settimana con la rassegna dei cori PadernoInCanta.

Perledo

In programma sabato 14 ottobre 2023 a Gisazio, in piazza della Chiesa, una "Castagnata con giochi" alle 14.30 organizzata da Pro Loco Perledo e Parrocchia. Lo scopo è raccogliere fondi per l'acquisto di un defibrillatore.

Valmadrera

Sabato 14 ottobre 2023 è in programma la Barabina Run, la corsa nata per sostenere il progetto di agricoltura sociale dedicato a ragazzi e giovani a grave rischio di esclusione. In campo anche Cadel Evans, Claudio Chiappucci e Alberto Cova. Clicca qui per tutte le informazioni-

Varenna

Ventiduesimo appuntamento di Lake Como Varenna Festival (IV edizione) con un originale quartetto di chitarre: "Cracow Guitar Quartet" con Mateusz Puter, Joanna Baran, Miłosz Mączyński, Łukasz Dobrowolski. L'appuntamento è per sabato 14 ottobre 2023 nella Chiesa S. Giovanni alle 21. L'ingresso è libero e le musiche sono di Debussy, Twardowski, Albenga, Budzynski e Bogdanovic.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 in Lombardia.