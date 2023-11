Cosa fare a Lecco e provincia nel week end: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023

Ci stiamo avvicinando alla metà del mese di novembre, l'atmosfera sta cambiando e, nell'aria, si sente già profumo di festività. Troppo presto? Forse ma la corsa verso gli ultimi giorni dell'anno ha preso il via. Nel frattempo non mancano e anzi si moltiplicano gli eventi in programma nel corso del fine settimana. Occasione per staccare la spina e immergersi, settimana dopo settimana, nel clima del periodo più magico dell'anno. Ecco una selezione di eventi in programma a Lecco e in provincia sabato 11 e domenica 12 novembre 2023.

Cosa fare a Lecco

Sabato 11 novembre 2023 visita guidata alla scoperta del centro di Lecco, con i suoi monumenti e sculture che arricchiscono piazze e lungolago. Al termine dell’itinerario saliremo i 400 gradini del campanile della basilica di San Nicolò per guardare dall’alto la città e il lago, abbracciati dalle montagne circostanti. Prenota qui.

Sempre sabato 11 novembre, ma alle 14.30 p ubn programma "Le donne di Manzoni tra storia e letteratura".La visita guidata tra le sale del museo manzoniano, nella villa dove lo scrittore ha trascorso la sua infanzia e la sua giovinezza a Lecco, vi permetterà di incontrare le tante donne della vita e dell’opera di Alessandro Manzoni. Per informazioni clicca qui.

Gli amanti della montagna, domenica 12 novembre 2023, non dovranno perdersi l'escursione lungo l'anello della Grignetta. La Grigna Meridionale (2.184 metri), più conosciuta come Grignetta, costituisce insieme alla Grigna Settentrionale il gruppo delle Grigne, che divide il Lago di Como dalla Valsassina. Causa condizioni di ghiaccio e neve presente sulla Grigna ed in particolar modo sui versanti poco esposti all’irraggiamento solare, saliremo la cresta Cermenati con discesa sulla medesima. Prevedere scarponi, la Guida fornirà ramponi e porterà con sé una corda. La salita ha pendenze sostenute ed esposte. Necessari abbigliamento da trekking e scarponi. Per informazioni clicca qui.

Ne hai abbastanza del caos cittadino? Cerchi un’oasi di pace ma senza allontanarti troppo dalla città? Allora non mancare alla Fuga dalla città sul torrente Caldone. Questa escursione a Lecco ti stupirà: i rumori verranno sostituiti dal cinguettio degli uccelli e dallo scroscio dell’acqua del torrente Caldone e gli odori della città lasceranno spazio ai profumi della natura. Il torrente Caldone è uno dei corsi d’acqua più interessanti di Lecco e più ricchi di bellezze storiche e naturali. Con questa escursione scoprirai due rioni storici della città sulle sponde del torrente, che ti ricorderanno tranquilli paesini di montagna grazie ai loro scorci fiabeschi. E tutto questo, a soli due passi dal centro! Appuntamento domenica 12 novembre 2023 alle 9.30. Per informazioni clicca qui.

Sempre domenica 12 novembre 2023 alle 15 è in programma la visita al cimitero storico paesaggistico del rione Laorca, con le sue grotte alla scoperta di un luogo affascinante, ricco di storia e di arte. Per informazioni clicca qui.

Abbadia

Al Civico Museo Setificio Monti di Abbadia si terrà sabato 11 novembre 2023 alle 10.30 "Avventure tra le pagine": una visita speciale per le famiglie con letture ad alta voce di storie di bruchi e farfalle e un laboratorio finale per costruire un bruco in movimento da portare a casa per tante sfide in famiglia. Tariffa speciale a famiglia: 5 euro. Info e prenotazioni ai recapiti del museo: info@museoabbadia.it tel. 0341.700381 negli orari di apertura.

Bellano

Appuntamento al Palasole di Bellano sabato 11 novembre 20236 alle 21 con la Grande Tombolata organizzata dall'associazione Avo (Associazione volontari ospedalieri).

Calolziocorte

Casargo

Partono questo fine settimana gli eventi della Mostra Regionale della Capra Orobica. Sabato 11 novembre 2023 2023 serata dedicata ai più giovani con RITMO FFF. Domenica 12 novembre invece il Gruppo musicale Picett del Grenta si esibirà in concerto a San Martino, la famosa chiesa della corda che si trova a metà strada tra le frazioni di Narro e Indovero. Qui i dettagli.

Cassago

Una grande mostra d’arte in occasione della nascita del santo patrono di Cassago con l’associazione a lui dedicata, la sant’Agostino. «Arte a Cassago - Cives Artifices (cittadini artisti)» è organizzata in collaborazione con Pro loco ed è in programma per il weekend di venerdì 10, sabato 11 edomenica 12 a Villa Pedroli, in via Zizzanorre. Venerdì 10 alle 17 si inizierà con una conferenza stampa rivolta anche ai rappresentanti degli enti territoriali, mentre al pubblico la mostra sarà aperta sabato 11 alle 15.30. Alle 16 si terrà anche una breve presentazione della storia della Cascina di Zizzanorre e alle 17 la giornata si concluderà con uno spettacolo di improvvisazione teatrale sulla base dell’interazione con il pubblico, a cura della compagnia «Menodramma». Ultimo appuntamento per domenica 12 23 novemre 2023, con apertura della mostra alle 15 e una performance musicale d’archi alle 16. Per l’occasione esporranno Alessandro Ballarotta, Alice Proserpi, Chiara Giussani, Mara Lombardi e Tamara Stefanini.

Colico

Sabato 11 novembre 2023 alle 21 mell la chiesa di San Giorgio a Colico concerto con Coro Valsassina, Coro femminile FuturA e Coro misto Voci nel tempo di Cortenova. Evento benefico in favore della raccolta fondi Telethon.