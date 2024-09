La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con la Società Cooperativa Dreamers, propone "Cine-Orienta", un’iniziativa innovativa che utilizza il cinema come strumento di riflessione e crescita. Rivolto agli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e a tutta la comunità educante, il progetto intende creare un ponte di dialogo tra giovani e adulti in un momento fondamentale della vita degli adolescenti.

Cine-Orienta: il cinema come strumento di orientamento per studenti ed adulti

Cine-Orienta intende coinvolgere attivamente anche tutti gli adulti che fanno parte della rete educativa: insegnanti, genitori, educatori, allenatori e altre figure che accompagnano i giovani. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e condivisione tra le diverse generazioni, favorendo una riflessione collettiva su come affrontare insieme le sfide del presente e del futuro.

Il progetto prevede incontri mattutini dedicati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e serate aperte a tutta la comunità educante.

Gli appuntamenti avranno luogo presso il Cinema Astra di Como e l’auditorium Casa dell’Economia della sede camerale di Lecco.

Le mattinate per gli studenti, pensate per aiutare gli studenti a riflettere su temi chiave legati alla loro crescita personale, sono strutturate attorno a tre temi chiave — “Io”, “Gli Altri” e “L'Ambiente” — esplorati attraverso la proiezione dei film Stand by Me, Sognando Beckham e The Giver - Il mondo di Jonas.

Le serate per la comunità educante (20:30 – 23:00), dedicate alle medesime tematiche, saranno introdotte da brevi video girati all’interno degli istituti scolastici, nei quali gli studenti esprimono i propri pensieri, paure e speranze riguardo al futuro. Seguiranno la proiezione del film e una discussione guidata dal critico cinematografico Paolo Lipari e da un ospite esperto in pedagogia e psicologia.

IO e GLI ALTRI – proiezione del film "CODA - I segni del cuore" di Sian Heder Lecco: 14 ottobre

Como: 17 ottobre DOVE e QUANDO – proiezione del film "The Giver - Il mondo di Jonas" di Phillip Noyc Lecco: 4 novembre

Como: 7 novembre

Come Partecipare

La partecipazione agli eventi è gratuita, previa iscrizione sulla piattaforma Eventbrite, da effettuarsi entro cinque giorni prima di ogni incontro.