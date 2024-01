E' in programma giovedì 25 gennaio alle 20.45, "Un tuffo nella sinfonia di vettori e matrici di ChatGPT" ovvero il primo dei due interessanti incontri con la prestigiosa guida del prof. Ernesto Hofmann organizzati dall'Associazione culturale la Semina di Merate.

ChatGPT: se ne parla con La Semina

In questo seminario si vuole intraprendere un' accattivante esplorazione di ChatGPT, per fornire un’approfondita comprensione della sua architettura e dei suoi benefici.

Si cercherà di viaggiare attraverso le complessità del suo addestramento, scavando poi nel cosiddetto incorporamento delle parole, nella loro vettorializzazione, e nelle matrici chiave Q, K, V, svelandone la natura e il ruolo cruciale nel plasmare le capacità del modello.

Poichè il linguaggio umano è soprattutto semantica e contesto, si cercherà di mostrare come ChatGPT tenti di realizzare qualcosa di sorprendentemente analogo, arrivando a cercare per ogni parola, di una frase che gli venga fornita, di identificarne il contesto, sfiorando persino alcuni aspetti semantici.

Chi lo abbia utilizzato non può non essere rimasto affascinato da risposte che spesso appaiono quasi surreali per la loro originalità e competenza.

Si navigherà nel paesaggio dinamico della fase di inferenza, dove i vettori di contesto prendono vita, potenziando la comprensione contestuale di ChatGPT.

Si cercherà anche di esplorare le possibilità di ChatGPT in questioni tuttora aperte, come il poco conosciuto sillogismo dell’abduzione, che probabilmente è alla base della ricerca scientifica, affrontando le sfide che si presentano alla frontiera dell'elaborazione del linguaggio naturale.

Si valuteranno i requisiti hardware, incluso l'intrigante concetto di integrazione in scala di wafer, per comprendere quale infrastruttura possa supportare al meglio le potenzialità di ChatGPT.

Il seminario culmina con uno sguardo al futuro, contemplando la potenziale evoluzione di ChatGPT verso l'Intelligenza Generale Artificiale (AGI).

Questo seminario dovrebbe offrire l’opportunità di cogliere le sfumature di una tecnologia realmente all'avanguardia.

Ernesto Hofmann

Laureato in fisica presso l’Università di Roma, Dal 1968 al 2003 ha lavorato per IBM.

Dal 1981 ha lavorato per tre anni presso lo stabilimento francese di Montpellier dove l’IBM costruiva i suoi computer più grandi. Nel 1986, è stato trasferito presso lo stabilimento di Corbeil-Essonnes (Parigi) dove venivano realizzati i chip di logica.

È ritornato ciclicamente negli stabilimenti USA di Poughkeepsie e di East Fishkill, quasi sempre come responsabile per l’Italia di successivi annunci dei sistemi /370 e /390.

Nel corso degli anni 1996-1998 ha dato consulenza soprattutto nell’area della Grecia, Turchia, Israele, Paesi del Golfo (Abu Dhabi, Qatar, Oman, Dubai), Egitto, Pakistan, Arabia Saudita e Sudafrica.

Dal 2001 al 2003 ha collaborato con l’Università L. Bocconi nell’ambito di un progetto comune Bocconi-IBM. Dal 2004 è stato docente a contratto per due anni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Come seguire la conferenza dedicata a ChatGPT

PER PARTECIPARE CLICCARE QUESTI LINK:

Facebook (https://www.facebook.com/laseminaofficial)

e Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCj0Hp6KG9k7glqlAp8cHxFw)

E youtube.com/@seminaassociazione