Sport, socialità, solidarietà, cultura, valorizzazione del territorio: sono questi gli ingrediente che rendono unica e caratterizzata da un successo in continua crescita, la Camminata Manzoniana. Dopo la vetrina offerta nei giorni scorsi da Regione Lombardia L'edizione 2024 della classica di inizio autunno è stata presentata oggi, giovedì 26 settembre 2024, "in casa" in una location davvero particolare, il birrificio Herba Monstrum di Ponte Azzone Visconti che, oltre a sostenere la manifestazione, ha anche regalato la Camminata Manzoniana e ai suoi partecipanti una vera e propria chicca, di arte e di gusto.

Camminata Manzoniana: la 51esima edizione scalda i motori

Ma andiamo con ordine. La camminata Manzoniana, in programma domenica 6 ottobre 2024, ha superato il mezzo secolo di vita e si appresta a celebrare la 51esima edizione . "Ideata dall'ormai disciolta azienda di promozione turistica del lecchese, la Camminata è sempre stata una festa per i lecchesi che rinsalda i legami tra città e Alessandro Manzoni - ha sottolineato Renato Milani di Ltm, associazione deus ex machina dell'evento - Forse è la festa sportiva e culturale più amata dai lecchesi, e non solo, perché coniuga attività sportiva e storia della città e delle sue origini. Una festa davvero per tutti: corridori, amatori, famiglie, bambini e, perché no, turisti. LTM la organizza dal 2011 con crescente successo facendo attraversare ai partecipanti tutti i rioni "manzoniani" del capoluogo lecchese".

Ben 4000 le persone che vi hanno partecipato lo scorso anno e non è detto che nel 2024 si possa fare anche meglio visto che ad oggi gli iscritti sono già 1500. "La camminata offre un ventaglio di opportunità per tutti i gusti, diviso su tre percorsi, da 5,5, 11 e 20 chilometri".

Manzoni sarà protagonista solo nei luoghi, ma anche nelle scene, ovvero nelle 11 rappresentazioni che i 100 attori di diverse compagnie e dei ragazzi dell'istituto Bertacchi porteranno in scena grazie alla preziosa regia de Il Filo Teatro. "Anche quest'anno infatti rappresentazioni teatrali, a mo' di "tavolozze" faranno rivivere animandole, varie scene tratte dai Promessi Sposi, dando loro una dimensione insieme popolare e al contempo storica - ha spiegato Franco Piloni - 10 scene classiche, tra le quali la processione in latino, e una undicesima un po' particolare, visto che finalmente celebreremo il matrimonio tra Renzo e Lucia". Non mancheranno gli sbandieratori di Primaluna e anche il gruppo Manzoniano con le sue splendide Lucie, le barche simbolo di Lecco.

Il borgo che si avvia a diventare città è sicuramente ora, dopo 51 edizioni, più convinto del suo essere "manzoniano" e turistico insieme. "E fa bene - ha sottolineato la professoressa Anna Maria Bellati, madrina d'eccezione della Camminata Manzoniana - Sono felice di questo ruolo e sono convinta che Lecco debba puntare su Manzoni perchè è un nome che garantisce blasone al territorio. I turisti arrivano qui attirati dalla fama di questo autore, ma poi imparano a conoscere una terra che offre tanto da un punto di vista naturale, artistico, enogastronomico".

Eccellenze del territorio: anche loro sono protagoniste di questa edizione della Camminata Manzoniana con i prodotti inseriti nello splendido pacco gara. Menzione speciale per le birre realizzate proprio da Herba Monstrum dedicate all'evento. Tre lattine che contengono lo stesso prodotto, una birra chiara, ma che hanno tre grafiche differenti tutte dedicate all'opera manzoniana analizzata da tre differenti punti di vista.

Chi di certo non mancherà alla Camminata Manzoniana del 6 ottobre è il vicesindaco di Lecco Simona Piazza: "Ridurrò forse un po' la distanza perchè sono fuori allenamento - ha scherzato - ma sarò in pista con tanti lecchesi in questo evento che è manifestazione che racchiude sport, cultura, turismo, divertimento. salute e cultura Ma, soprattutto, tanta voglia di stare insieme e di festeggiare il legame tra Lecco e il Manzoni con qualcosa di bello".

"Ringrazio tutte le persone scese in campo anche quest'anno - ha aggiunto Alfredo Polvara di Ltm - E ringrazio in particolare Fabrizio Fontana, nostro grande amico affetto da distrofia Muscolare di Duchenne e testimonial di Telethon (sodalizio al quale viene devolto parte dell'incasso dell'evento) che quest'anno sarà padrino dell'evento. Non solo ma l'edizione 2024 accenderà anche un faro su un'altra tematica importante, quella della violenza sulle donne. Lo farà grazie all'iniziativa della Polisportiva Monte Marenzo. "Il nostro obiettivo è formare un gruppo numeroso, denominato "Uniti per le Donne", per sensibilizzare sulla violenza di genere e sostenere tutte le azioni volte a prevenirla - ha spiegato Angelo Fontana - E' fondamentale fermarsi e riflettere, soprattutto con i giovani. Non possiamo continuare così: sempre più spesso sentiamo dei giovani che uccidono le proprie fidanzate o, in alcuni casi, i propri genitori. Non lasciamo sole le donne in difficoltà, vittime di ogni forma di violenza. Sosteniamole nel cercare aiuto presso le istituzioni pubbliche e indirizziamole verso le associazioni che, nel nostro territorio, si occupano di questo importante tema. E importante che tutti coloro che si iscriveranno indichino sul foglietto d'iscrizione "Uniti per le Donne", I primi 150 camminatori iscritti al gruppo riceveranno una bandana rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, poiché il rosso è il colore dell'amore".

Tutte le informazioni utili sulla Camminata Manzoniana 2024

I percorsi

Percorso rosso:

20 chilometri

Percorso arancio:

11 chilometri

Percorso blu:

5,5 chilometri

Iscrizioni

Online sul sito di Lim (www.limlecco.it) oppure, di persona, nella sede di LTM in via Tito Speri 4, a Lecco (9-12 • 14-18); dal 14 settembre anche nella casetta in piazza della Meridiana (15-18,30 in settimana; sabato e domenica

9-12,30 • 14.30-18), oppure al gazebo di LTM in piazza Garibaldi a Lecco (21, 22, 28, 29 settembre e 05 ottobre dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18).

Programma

Ritrovo 8:00 - 9:15

I partecipanti alla Camminata Manzoniana dovranno radunarsi dalle ore 8,00 alle ore 9,15 nel piazzale del Centro Commerciale "Meridiana" - Lecco in largo Caleotto 10.

Partenza prevista dalle ore 8,30 alle ore 9,30.

La manifestazione si concluderà sul piazzale del Centro Commerciale "Meridiana" non oltre le 13,30.