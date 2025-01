L'edizione numero 50 della Camminata dell'Amicizia è stata presentata nella mattinata di oggi, martedì 7 gennaio 2025, nella sede della Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Evento che raduna ogni anno migliaia di partecipanti, organizzato dal Gruppo Amici di don Luigi Monza, quest'anno si terrà domenica 6 aprile per un'edizione molto speciale.

Camminata dell'Amicizia: presentata l'edizione numero 50

Il programma, ancora in definizione, prevede la partenza libera alle 8.30; alle 11 premiazioni dei gruppi più numerosi e dei partecipanti in carrozzina; dalle 11.45 risotto preparato dalla Confraternita della Pentola di Senago e polenta con la Pro Loco di Barzanò. Nel pomeriggio, dalle 14, proseguirà la festa con altre iniziative e alle 16.45 si concluderà con la santa messa con la Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar - ristoro e la bancarella di dolci del Bumbunat, ci saranno inoltre gli stand istituzionali Associazione La Nostra Famiglia e OVCI e lo stand Associazione Panificatori di Erba/Como (con focacce, pizze, brioches e pane fresco).

"La manifestazione non competitiva, oltre alla raccolta fondi, da sempre ha lo scopo anche di fare conoscere la Nostra Famiglia e di regalare agli ospiti un giorno di festa - ha spiegato Giuseppe Sala, storico membro del gruppo degli Amici - Per l'organizzazione ci si è affidati a un gruppo di amici, guidati da Felicino Redaelli (scomparso nel 2019, ndr). La Camminata nel tempo è diventata un evento e un veicolo per la diffusione del radicamento dell'associazione la Nostra Famiglia sul territorio e nel cuore di tante persone".

Nel corso delle varie edizioni sono state coinvolte sempre più realtà locali, dagli Alpini alla Croce Verde alla Protezione civile, il Gruppo radioamatori e le istituzioni del territorio, con il patrocinio di Fiasp. "A tutti va il nostro ringraziamento, esteso alla Nostra Famiglia e alle Piccole Apostole per l'ospitalità, il sostegno e la vicinanza al nostro gruppo. Nonostante gli anni, lo spirito e gli scopi sono rimasti gli stessi: l'amicizia diventa una catena di solidarietà in una giornata di festa per tutti. Le presenze sono sempre numerose, la raccolta fondi sostiene diversi progetti a seconda delle necessità della Nostra Famiglia: il successo dell'evento è dovuto ai suoi nobili scopi, per cui ringrazio anche gli sponsor per il sostegno. Il Gruppo Amici di don Luigi Monza è nato nel 1958 per fare conoscere e sostenere la Nostra Famiglia, la Camminata è quindi un'occasione per testimoniare gli insegnamenti di don Luigi Monza e la 50esima edizione cade altresì nell'Anno Giubilare".

Quest'anno la raccolta fondi andrà a sostenere il progetto "Merita le cure migliori" dedicato ai bambini e ai ragazzi ricoverati alla Nostra Famiglia di Bosisio. In particolare, come illustrato da Laura Baroffio (responsabile della comunicazione interna della Nostra Famiglia), il ricavato della giornata verrà destinato al ripristino dei letti nelle camere di degenza: per poter continuare ad accogliere con attenzione e cura i piccoli pazienti che ogni anno si rivolgono all'associazione insieme alle loro famiglie, è necessario acquistare 80 letti (70 per il ricovero ordinario e altri 10 con bilancia) insieme ad alcuni accessori. "Ogni letto costa oltre 5mila euro, quindi questo è un progetto ambizioso - ha spiegato Baroffio - Lo scopo solidale è sempre quello di arrivare ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie".

Inoltre, verranno sostenuti i progetti di OVCI per garantire l’accesso agli ausili per i bambini con disabilità inEcuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina.

Testimonial e sponsor

I testimonial finora confermati sono gli alpinisti Simone Moro, Marco Confortola e Matteo Della Bordella, il cestista Antonello Riva, Jennifer Isacco olimpionica del bob e il nuotatore Andrea Oriana: a loro verrà data una maglietta blu. Ma quest'anno ce ne sarà anche una speciale, dedicata appunto alla 50esima edizione e che verrà consegnata ai partecipanti (dai 14 anni di età). "La macchina organizzativa è partita nei mesi scorsi e si fonda sulla presenza e forte partecipazione di associazioni, gruppi e amici - ha sottolineato Giovanni Brambilla, organizzatore del gruppo Amici - Ogni anno ci sono circa 300-350 persone volontarie che aiutano durante la Camminata e anche per la festa successiva. L'anno scorso sono stati oltre 9mila i tagliandi venduti, per 88mila euro raccolti".

Presenti alla mattinata di presentazione anche alcuni sponsor della Camminata dell'Amicizia: Franco Morganti di Kapriol e Giovanni Pontiggia di BCC Brianza Laghi. Anche Novi sarà sponsor dell'evento. Gianni Bassani di Fiasp, che patrocina la camminata, ha infine spiegato come la Camminata dell'Amicizia si leghi allo statuto della Federazione: in particolare per i valori dell'inclusione, della fratellanza, della socializzazione e il benessere fisico nonché il contatto con i soggetti più fragili.