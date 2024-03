Camminata dell’amicizia 2024: Bisio, Lanfri e Lunger testimonial

Spettacolo e sport sono le parole d’ordine della 49° Camminata dell’Amicizia, che si terrà il 7 aprile a Bosisio Parini: i testimonial della marcia non competitiva più famosa del Lecchese saranno infatti Claudio Bisio, Andrea Lanfri e Tamara Lunger.

Bisio, amico di vecchia data dell’Associazione (sua l’interpretazione dell’audioracconto di Viola Ardone “Un filo di luce”) ha voluto manifestare la sua solidarietà agli organizzatori con un videomessaggio.

Video di incitamento sono arrivati anche da Andrea Lanfri, il primo atleta paralimpico a conquistare l’Everest

Non si è tirata indietro nemmeno l'alpinista altoatesina Tamara Lunger, la seconda donna italiana a raggiungere la vetta del K2.

Lo slogan di quest’anno "Si vince sempre quando si vuole il vero bene" invita, con le parole del beato Luigi Monza, ad un clima di pace e richiama alla solidarietà: il ricavato della Camminata infatti andrà a sostegno dei progetti di OVCI per garantire l’accesso agli ausili per i bambini con disabilità in Ecuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina. Partecipando alla giornata si sosterranno inoltre le attività di cura dell’Area Neurofisiatrica, destinate ai bambini con cerebrolesioni acquisite: si potranno infatti garantire percorsi riabilitativi personalizzati, sostegno psicologico a bambini e ragazzi e ai loro famigliari e l'acquisto delle attrezzature e delle apparecchiature necessarie.

La Camminata, organizzata come sempre dal Gruppo Amici di don Luigi Monza, si svolgerà con percorsi di 7 e 12 km: è aperta a tutti ed è riconosciuta per i concorsi FIASP, la Federazione che si occupa dello sport non competitivo.

La partenza è libera dalle 8.30 nella sede della Nostra Famiglia. Lungo il percorso e all’arrivo assistenza medica a cura della Croce Verde di Bosisio Parini.

Ricco il programma della giornata: all’arrivo ci sarà la tradizionale risottata a cura della Confraternita della pentola di Senago, polenta con la Pro Loco di Barzanò, un servizio bar ristoro, la bancarella di dolci del Bumbunat e lo stand dell’Associazione Panificatori di Erba e Como. A partire dalle 11 spettacoli e intrattenimenti per tutti con musica dal vivo dei Noxout Cover Band, esibizione a cura del Centro Cinofilo Longobarda di Barzago, esibizione del Gruppo Danza Lecco, giochi gonfiabili e pista macchinine elettriche per bambini.

“Ringraziamo gli sponsor e tutti i volontari che ci accompagnano da 49 anni nell’organizzazione dell'evento: il successo della manifestazione è dovuto soprattutto alla loro amicizia”, dichiara Giovanni Barbesino, Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi dell’Associazione.

Al termine la Santa Messa con la partecipazione della Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza.

PROGRAMMA, REGOLAMENTO E INFO