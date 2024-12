Taglio del nastro inaugurale della terza edizione de “Il Battello di Babbo Natale” questa mattina, lunedì 16 dicembre 2024, a Como alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessandro Morelli e dei vertici dell’Ente. Presenti a bordo della motonave Orione i Presidenti delle Province di Como e Lecco ed una rappresentanza di Autorità e delle Istituzioni territoriali.

Battello di Babbo Natale sul lago di Como

“Siamo molto orgogliosi di presentare alla stampa le crociere de “Il Battello di Babbo Natale” – ha commentato Pietro Marrapodi Gestore Governativo dell’Ente Navigazione Laghi – È un’iniziativa che abbiamo voluto riproporre, per la terza edizione, come regalo alla città, a tutte le famiglie ed all’intero lago.”

Presenti all’evento un gruppo di studenti della scuola primaria F. Baracca dell’Istituto comprensivo Como Lago, quale segnale di partecipazione attiva e attenzione del mondo della scuola agli eventi territoriali organizzati dagli Enti e realtà associative locali.

Navigazione Laghi ha organizzato un programma di crociere di primo bacino a bordo della motonave Orione nei giorni 21, 22 e 23 dicembre. La nave, allestita a tema, sarà luogo di divertimento, intrattenimento, giochi e laboratori, con la compagnia degli aiutanti di Babbo Natale. Durante la crociera le famiglie verranno omaggiate di una foto ricordo scattata a bordo della slitta di Babbo Natale e i bimbi potranno gustare una merenda preparata e servita dai ragazzi ospiti della Cooperativa Agorà97, che opera proprio in territorio comasco, nell’ambito del progetto di risocializzazione educativa, attività di importante valore di inclusione sociale.

In chiusura l’intervento del Sottosegretario di Stato Sen. Alessandro Morelli “Proseguono gli investimenti del Governo con l’obiettivo di potenziare il servizio pubblico di linea via acqua per poter fruire dei servizi di trasporto anche durante la stagione invernale e fornire così un contributo concreto al processo di destagionalizzazione avviato dall’Ente con una prospettiva di lungo respiro che possa portare la zona del Lario ad essere mèta di interesse turistico tutto l’anno e consentire un miglioramento socio economico dell’intera area.”

Le crociere de “Il Battello di Babbo Natale” edizione 2024 sono in programma sabato 21 e domenica 22/12: ore 10, 11.30, 15 e 17 e lunedì 23/12 ore 15 e 17

L’accesso per i bambini (fino agli 11 anni) sarà gratuito, mentre il costo della crociera per gli adulti sarà di € 10