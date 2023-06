Grande partecipazione per i primi due eventi di Colle e Oggiono della rassegna "Apriamoci alla bellezza", diffusa nella provincia di Lecco e promossa e sostenuta da Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

"Apriamoci alla bellezza": grande partecipazione per i primi due eventi di Colle e Oggiono

Giovedì 22 giugno 2023 più di 50 bambini e ragazzi del centro estivo di Colle hanno preso parte al laboratorio artistico "San Martino… in arte!", durante il quale divisi in gruppi hanno sperimentato diverse tecniche artistiche (stampa con elementi vegetali, frottage

e puntillismo) per reinterpretare la facciata della chiesa di Bestetto.

Le opere sono esposte in chiesa e saranno visibili durante le aperture straordinarie della stagione estiva.

Domenica 25 giugno più di 70 persone hanno assistito al suggestivo concerto polifonico di musica sacra San Lorenzo di musica, curato dell’Accademia Corale di Lecco, che da più di 70 anni è attiva nel nostro territorio promuovendo concerti, incisioni di dischi,

concorsi e corsi di educazione per promuovere le espressioni di polifonia sacra.

Ancora posti disponibili per gli eventi del prossimo fine settimana

Ancora posti disponibili per gli eventi in calendario il prossimo fine settimana:

Sabato 1 luglio 2023 - Sulle orme dei pellegrini e di Stendhal. Natura, Arte, Musica a Ello

Dopo aver percorso a piedi il suggestivo tratto dell’Antico percorso di fede tra Oggiono e

Ello, visita guidata alla chiesa dei SS. Giacomo e Filippo a cura dell'Associazione SS. Giacomo e Filippo di Ello, concerto nella cappella di Villa Annoni con il duo Mousikè e merenda finale per tutti i partecipanti.

Partenza alle14 dalla piazza della chiesa di Oggiono.

Evento gratuito, posti limitati. Prenotazioni fino ad esaurimento posti a questo link https://forms.gle/FyyPxhFxNALjsRs17

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia moderata, con passeggiata.

La chiesetta romanica di Sant'Alessandro a Cavonio di Dolzago, la natura che la circonda e il panorama sulla Brianza saranno le fonti di ispirazione per i partecipanti.

Sotto l’attenta guida e seguendo i consigli di due maestre aquarelliste (formeremo due gruppi che realizzeranno attività ad hoc, adulti e bambini), i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di piccole opere utilizzando questa affascinante tecnica.

Merenda finale per tutti i partecipanti.

Evento gratuito, posti limitati. Prenotazioni fino ad esaurimento posti a questo link

https://forms.gle/ZmjmVVg63ni3DXY1A

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Gli eventi sono organizzati dalla cooperativa Liberi Sogni in collaborazione con le associazioni locali che gestiscono le aperture dei siti e che fanno parte della rete di progetto (il capofila Clerici vagantes, Arcao e Pro Loco di Oggiono, Associazione Chiesa SS. Giacomo

e Filippo di Ello, volontari della parrocchia di Dolzago e di Colle Brianza).

Aperture straordinarie delle chiese

Inoltre, in occasione in occasione di "Apriamoci alla bellezza! 2023", la chiesa di chiesa di San Martino a Bestetto di Colle Brianza sarà aperta sabato 1 luglio e domenica 2 luglio dalle 9.30 alle 18.

A Ello l’associazione chiesa di SS. Giacomo e Filippo Onlus guiderà i visitatori alla scoperta della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30 sia sabato 1 che domenica 2 luglio.

Ad Oggiono, l’associazione ARCAO aprirà al pubblico il Battistero e la chiesa di Sant’Eufemia domenica 2 luglio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Anche la Proloco aprirà la chiesa di S. Lorenzo domenica 2 luglio la mattina dalle 10.00 alle 12.30, e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.

La chiesa di S. Alessandro di Cavonio di Dolzago sarà invece visitabile domenica 2 luglio grazie a due visite guidate curate dai volontari della Parrocchia alle ore 15 e 16.30.

Per info:

Veronica Pandiani e Manuela Sormani

luoghidifedeinaltabrianza@gmail.com