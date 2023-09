Antico percorso di fede: un settembre all’insegna dell’arte

A fine settembre, l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza sarà teatro di due importanti eventi che vedranno percorrere il sentiero che da Annone arriva fino a Colle Brianza da famiglie, appassionati d’arte, amanti delle passeggiate e curiosi.

Un settembre all’insegna dell’arte sull’Antico percorso di fede

I prossimi sabato 23 e 30 settembre, infatti, verranno inaugurate le sei opere di Land Art che verranno realizzate in queste settimane dagli altrettanti artisti vincitori della call L’Uomo è Natura: una relazione sacra e profonda.

Le giornate saranno organizzate e curate dalla Coop Sociale Liberi Sogni Onlus, capofila del progetto, coadiuvata dalla rete di associazioni locali coinvolte nel bando finanziato da Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e Lario Reti Holding.

Si inizierà il pomeriggio di sabato 23 settembre con la tratta Dolzago - Castello B.za - Colle B.za, con il seguente programma:

Ore 14:00 Ritrovo alla chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago e inaugurazione dell’opera Essere vento di Luca Olivieri con performance dell’artista (dalle ore 13:30 apertura della chiesa per visite libere a cura dei volontari della parrocchia)

Ore 15:00 Arrivo alla chiesa di San Lorenzo di Brianzola di Castello B.za (con visita alla mostra di fotografie di paesaggio di Roberto Pirola) e inaugurazione dell’opera Volpe (Vulpes vulpes) di Rodolfo Liprandi, con la presenza dell’artista

Ore 16.00 Inaugurazione dell’opera Nicchia mellifera di Elena Redaelli con dimostrazione dell’artista, presso la cappelletta di San Martino, sotto la chiesa di Bestetto di Colle B.za. A seguire rinfresco per tutti i partecipanti presso la chiesa di San Michele con intrattenimento musicale a cura di Manuela, Pilly e Ranio della Bandalpina, che suoneranno musiche tradizionali delle montagne lombarde con cornamusa, organetto e ocarine.

I parcheggi

Castello B.za, via Piave (per raggiungere Dolzago seguire le indicazioni dell’Antico percorso di fede - distanza 800 metri)

Colle B.za, via Dante 7 - supermercato Fresco Mio (per raggiungere Dolzago imboccare via San Martino e seguire le indicazioni dell’Antico percorso di fede - distanza 2 km) Dolzago, fine di via Papa Giovanni XXIII (pochi posti disponibili)

Tutti a cena

Alla sera, in occasione di alcune festività paesane, sarà inoltre possibile fermarsi a cena nei paesi di:

Colle B.za alla festa dell’Oratorio, per maggiori informazioni

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070976853281

Castello B.za per la festa di Maria Bambina, a cura dell’Associazione Pro Chiesa Brianzola, partecipazione previa prenotazione, info: www.facebook.com/prochiesabrianzola

La settimana successiva, sarà la volta della seconda e ultima tratta Annone - Oggiono - Ello.

ssendo la tratta più lunga (7 km), l'evento durerà tutta la giornata.

Ore 10:15* Ritrovo al parcheggio Park Nordic - Località ONA e inaugurazione dell’opera Cellule di Karin van der Molen, con la narrazione dell’artista.

*Partenza consigliata (per i non residenti di Annone)

Ore 09:15 ritrovo ampio parcheggio ASL di Oggiono in via Bachelet 9 e passeggiata verso Annone guidati dai volontari di Oggiono per l’Ambiente (consigliato per agevolare il rientro finale da Ello in autonomia, seguire le indicazioni dell’Antico percorso di fede - 40 minuti circa)

Ore 12:00 Inaugurazione dell’opera Reticolo fisico selvatico di Francesco Fossati nei pressi di via Roncaccio ad Oggiono, in dialogo con l’artista.

A seguire rinfresco all’antico lavatoio di Bagnolo.

Ore 15:15 Inaugurazione delle opere Verso oltre e Sottobosco di Rosa Lanzaro in località Marcita e Baragiola ad Ello, con una performance di danza contemporanea a cura della Compagnia Civica CarneMatta di Desio.

Entrambi gli eventi sono gratuiti, è gradita offerta libera a sostegno del progetto. Per questioni organizzative e logistiche, per l’evento del 30 settembre si consiglia di iscriversi, compilando il form a questo link http://bit.ly/44Lzf71

Programma completo

https://www.liberisogni.org/calendario/