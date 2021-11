Alla scoperta della Palude di Brivio con Legambiente Lecco e Parco Adda Nord

Un week-end (6-7 Novembre) per far vivere la palude di Brivio, un angolo segreto del nostro territorio di fondamentale importanza come area umida e che pochissimi conoscono. Legambiente, insieme al Parco Adda Nord e al CROS di Varenna, organizza una due giorni alla scoperta di questo luogo così importante per gli animali, a partire dall'avifauna.