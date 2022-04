A Merate torna il mercatino dell'antico e del vintage

Organizzato dalla Pro Loco

Domani, sabato 9 aprile 2022, a partire dalle 9 e fino alle 18.30 piazza Prinetti si riempirà di bancarelle in cui gli appassionati potranno trovare oggetti e mobili antichi, ma anche libri, vinili e molto altro.

Mercatino dell'antico a Merate

"Antichità sotto la torre", organizzato dalla Pro Loco di Merate con il patrocinio del Comune, è un appuntamento organizzato in via sperimentale per sei mesi, ma l'intenzione è di farlo diventare una tappa fissa, una volta al mese, per tutti gli appassionati del settore.

Nel quadrilatero del centro storico, tra piazza degli Eroi e piazza Prinetti, ci saranno numerose bancarelle di rigattieri, antiquari e collezionisti dove chi ha il fiuto per il brocantage può fare affari acquistando mobili, oggetti, libri, vinili e molto altro.