25 Aprile: la Resistenza in Italia e in Europa. Questa la tematica che verrà affrontata lunedì 24 aprile alle 20.45 durante l'approfondimento on line organizzato dall'Associazione La Semina di Merate in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. Protagonisti della serata saranno Renzo Salvi, Marco Sioli e Debora Striani.

25 Aprile: la Resistenza in Italia e in Europa

Tanti i temi che verranno affrontati durante la serata. "Partiremo dall'’eredità del Manifesto di Ventotene e riporteremo voci della Resistenza italiana come quella di Pietro Calamandrei - spiegano gli organizzatori - Affronteremo quindi la tematica del 25 Aprile in Italia e in Europa e parleremo del ruolo interpartitico del movimento dei Partigiani della pace".

Non solo, ma si discuterà anche anche della necessità di avere delle feste condivise a livello europeo come negli Stati Uniti. Ma anche della Resistenza italiana come processo sociale, diffuso, partecipato, di popolo e quotidiano che accompagna e talvolta anticipa le stesse attività in armi dei gruppi dei nuclei di azione partigiana: dagli scioperi, all’espatrio clandestino, dall’appoggio dei renitenti alla leva, alla rete di supporto logistico per chi è "in montagna".

Spazio durante la serata anche alla comunicazione clandestina stampa e radio sino al silenzio della notte che precede l’insurrezione di Milano e al passaggio delle dall'Eiar di regime alla Radio Alta Italia Rai

