1° Cammino Agostiniano da Lecco a Cassago

23 Km da Lecco a Cassago Brianza con il 1° Cammino Agostiniano. Il Cammino di Sant'Agostino è un pellegrinaggio da Monza a Pavia lungo 620 km che attraversa sette Province della Lombardia, unendo i luoghi storici lombardi legati alla memoria del Santo della Grazia (Rus Cassiciacum, il Duomo di Milano e la Basilica di S. Ambrogio a Milano, la Basilica di S. Pietro in Cieldoro a Pavia) a cinquanta Santuari mariani dei territori attraversati, raggiungendo infine la Città di Pavia ove le Reliquie di Sant'Agostino sono custodite e venerate.

Al fine di valorizzare la presenza lombarda di un Santo africano che (per motivi davvero misteriosi) ha così intensamente legato la sua storia e memoria alla nostra Regione, domenica 15 settembre con il coordinamento sinergico del Piccolo Teatro Pratico, delle Associazioni Sant'Agostino e Cammino di Sant'Agostino, delle Acli, di UNPLI, dell'evento Ville Aperte e col patrocinio dei Comuni attraversati, verrà camminato un nuovissimo percorso di Cammino dalla Basilica di Lecco San Nicolò (precisamente, da Piazza Cermenati) alla Chiesa dei SS. Giacomo e Brigida a Cassago Brianza arrivando ai resti archeologici di Rus Cassiciacum, ovvero alla villa rustica ove Agostino di Ippona si preparò al suo battesimo, nel 386-387 d.C.

Alla partenza da Lecco verrà impartita la benedizione pellegrina a tutti i partecipanti da parte del Vicario arcivescovile di Lecco, Mons. Gianni Cesena.

Questo itinerario è stato ideato anche per consentire ai pellegrini provenienti dal lecchese e dal lago di raggiungere e camminare il percorso del Cammino di Sant'Agostino, che transita da Cassago Brianza, per raggiungere poi Milano e Pavia. La lunghezza del percorso del 15 settembre è di circa 23 km e la partecipazione è aperta a tutti i pellegrini che volessero onorare la memoria di Sant'Agostino, attraversando i territori lecchesi che lo ospitarono prima del suo Battesimo per mano del Vescovo Ambrogio.

L'iniziativa è la primissima del suo genere e al suo "numero zero": negli intendimenti degli organizzatori vi è l'auspicio di farla diventare una "classica" annuale, in concomitanza con le festività agostane di S. Agostino, S. Monica madre di Agostino e della Madonna della Cintura (strettamente connessa, questa, alla nascita dell'Ordine agostiniano).

Tramite questo link è visionabile il percorso della camminata da Lecco a Rus Cassiciacum passando per la Chiesa plebana di Oggiono, dove verrà effettuata sosta per pranzo al sacco. La lunghezza della camminata come si è detto, è di 23 km: una distanza non impegnativa, ma sicuramente non alla portata di tutti. Per questo motivo il percorso pellegrino è stato suddiviso in due semitappe di 11 e 12 km (per chi volesse camminare solo una metà del percorso), con ritrovo intermedio alle ore 13:00 presso la Piazza della Chiesa plebana di Oggiono (città servita, insieme a Cassago Brianza dal treno Trenord Monza-Molteno-Lecco, utile per rientrare agevolmente in ogni caso al proprio punto di partenza del cammino).

La partecipazione è gratuita per gli iscritti all'Associazione Cammino di S. Agostino; è richiesto un contributo libero ai non iscritti per la copertura delle spese organizzative e assicurative. Per l'iscrizione, scrivere a info@camminodiagostino.it indicando i nominativi dei partecipanti, una email e un cellulare di riferimento per comunicazioni di servizio.

Questo il programma di dettaglio della camminata del 15 settembre prossimo:

ore 8:30 ritrovo a Lecco, Piazza Cermenati. Benedizione dei pellegrini

ore 9:00 partenza da Lecco

ore 11:00 arrivo a Galbiate, breve sosta

ore 11:20 ripartenza per Oggiono

ore 12:45 arrivo a Oggiono, visita chiesa plebana, battistero e pranzo al sacco

ore 13:45 ripartenza

ore 15:45 arrivo a Bulciago, breve sosta

ore 16:10 ripartenza per Rus Cassiciacum

ore 17:15 arrrivo a Rus Cassiciacum, visita del sito, timbro credenziale e benedizione finale.