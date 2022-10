Da Milano alle montagne lecchesi passando per Monza e la Brianza: grand tour della Lombardia

Da Milano alle montagne lecchesi e comasche, passando per il Naviglio, la Martesana e il fiume Adda: è tutto pronto per il Grand tour nel cuore della Lombardia

Il tour nel cuore della Regione Lombardia

Un viaggio alla scoperta e riscoperta dei tesori (culturali e paesaggistici, ma non solo) della Lombardia, nel segno di due illustri personaggi come Leonardo da Vinci e Alessandro Manzoni. "Da Leonardo a Manzoni fra arte, cultura, natura e paesaggio” è il titolo del grand tour nel cuore della nostra Regione alla scoperta dei suoi innumerevoli tesori. Una proposta turistica che rievoca e ricalca i viaggi d’educazione dell’élite europea, tra Settecento e Ottocento, in cui l’Italia era la destinazione più ambita e la Lombardia era meta prediletta soprattutto di tedeschi, svizzeri, austriaci, scandinavi e inglesi e Russi. Il Grand Tour è stato il primo episodio documentato di viaggio diffuso, quasi precursore di quel turismo di massa affermatosi nella seconda metà del Novecento. E ora viene riportato alla luce con una vesta chiaramente moderna, in cui l'attenzione all'ecosostenibilità è fondamentale tanto che si punta su spostamenti green come in treno o tramite le bici, il focus è spostato su un elemento imprescindibile come l'acqua, senza dimenticare un occhio all'aspetto enogastronomico

L’iniziativa, proposta dal sito www.grandtournelcuoredellalombardia.it e finanziata da Regione Lombardia, si propone di riportare all’attenzione le innumerevoli tracce della più nobile tradizione lombarda con il suo impressionante reperto.

Le tappe

Il tour si propone di riportare all'attenzione le tante tracce della tradizione lombarda con il repertorio di testimonianze culturali, architettoniche paesaggistiche e naturali disseminate tra Milano, l'Adda, Monza e la Brianza, il Lario e la Valsassina.

La prima tappa ha come nome "Sotto il cielo di Leonardo", che si concentra principalmente a Milano tra Musei, itinerari, siti archeologici e luoghi di culto, cui è affiancato poi un itinerario in bici lungo la ciclabile della Martesana