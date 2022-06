Cosa fare a Lecco e in provincia questo fine settimana. Grande attesa per i fuochi sul lago

Cosa fare a Lecco e provincia questo fine(25-26 giugno 2022)? Se hai il weekend libero e nessuna idea su come trascorrerlo, anche questa settimana ti proponiamo diverse attività, adatte ad ogni esigenza.

Cosa fare a Lecco questo fine settimana

Sabato

E' in programma alle 21 la XI Edizione del Festival di Bellagio e del lago di Como presso la Basilica di San Nicolò. L’evento inizierà con l’esecuzione del Gloria di Vivaldi nella versione per soli e orchestra, con il soprano Annamaria Calciolari, il mezzo-soprano Ilaria Molinari, il tenore Luciano Grassi e il baritono Davide Rocca, accompagnati dalla Bellagio Festival Orchestra e diretti dal maestro Alessandro Calcagnile; si tratta però solo di un’anticipazione della Festa del giorno successivo. Il festival ha sempre proposto un percorso di arte, musica e letteratura in grado di attraversare l’intera regione del Lago tramite la Bellagio Festival Orchestra (che affianca al repertorio tradizionale brani e produzioni liriche e teatrali originali).

Dal 25 Giugno al 31 Luglio 2022 presso Torre Viscontea in Piazza XX Settembre, si può partecipare gratuitamente alla mostra “Luxardo e il cinema”. L’esposizione celebra il noto fotografo, famoso per aver firmato numerosi ritratti di divi di Cinecittà. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0341 282396, scrivere a segreteria.museo@comune.lecco.it o visitare il sito http://www.museilecco.org/.

Domenica

Anche nella giornata di domenica le cose da fare non mancano: iniziamo con la tradizionale Festa del Lago e della Montagna 2022. La giornata sarà caratterizzata come ogni anno da manifestazioni sportive e ricreative e celebrazioni fino alle 21.30, con la benedizione del lago e la processione religiosa con la reliquia di San Nicolò. E tornano i fuochi (attenzione quindi alle modifiche alla viabilità)

Ma non è tutto: tramite un’iscrizione obbligatoria chiamando il 0341 481485/486 o scrivendo all’indirizzo gruppomanzonianolucie@gmail.com, è possibile partecipare al giro turistico sulla caratteristica "Lucia", in occasione del Trofeo Mondonico - 2^ gara - festa del lago con Bisse del Garda.

Si continua con “Omaggio all'infinito”, concerto-conferenza con l’Insubria Wind Orchestra diretta dal M° Angelo Sormani. L’evento inizierà alle 20.30 al planetario in Corso Giacomo Matteotti, 3. Il costo è di € 8,00 per ogni partecipante; le prenotazioni avvengono sul sito ( www.deepspace.it ) e i posti sono limitati.

È possibile assistere a due eventi di “Lecco In Musica”, entrambi con ingresso libero fino ad esaurimento posti; il primo (“Insieme Strumentale di San Giovanni”) presso la piattaforma galleggiante di Lecco alle 10:45, mentre il secondo (“Corpo Musicale Alessandro Manzoni”) presso Piazza Garibaldi alle 18:00. Per maggiori informazioni: www.consultamusicalelecco.it.

Dalle 9:00 alle 13:30, ha il via il giro cicloturistico con ritrovo presso l’infopoint in Piazza XX Settembre, 23; dal quale si salirà a velocità moderata al Piazzale della Funivia dei Piani d'Erna. Il costo è di € 10,00 euro con bici propria. Dalle 9:45 alle 16:00 invece ci sono delle guide in Joelette al costo di € 15,00 euro (massimo partecipanti: 4 trasportati; 16 accompagnatori). Il ritrovo è presso Piazzale della funivia dei Piani d'Erna. Per info contattare 0341 481485 / leccoamalamontagna@comune.lecco.it o visitare www.leccoamalamontagna.it.

All'interno del Catalogo Esperienze 2022 di Lecco troviamo anche la gita “sentiero natura ai piani d'Erna”. Si percorrerà il sentiero natura fino al Belvedere del Pizzo d’Erna per raccontare le meraviglie che circondano il nostro lago; la prenotazione è obbligatoria e il costo è di €10,00; gratuito per i bambini fino ai 14 anni compiuti. Il ritrovo è presso l'Infopoint di Lecco in Piazza XX Settembre, 23 alle 9:30. Per ulteriori informazioni: 0341 481485.

Gli eventi di questa domenica lecchese terminano con l'11°anniversario della beatificazione di don Serafino Morazzone. Dalle 16:30 alle 18:30, i volontari dell'associazione Amici del Beato Serafino Morazzone organizzano visite guidate al Museo del Beato Serafino, in via Innominato 2 a Lecco. Le visite partiranno ogni mezz'ora e sono gratuite. Al termine dell’evento è prevista una cocomerata per tutti i partecipanti. È possibile prenotarsi inviando una mail a museobeatoserafino@gmail.com.

Galbiate

Sabato 25 alle 17 Baita di Vinargino, Monte Barro: ecco dove l’opera vincitrice della Terza edizione del concorso Monte Barro Arte_Natura vede la sua realizzazione con la cerimonia di inaugurazione. Stiamo parlando di “Pietra che torna”, lavoro di Francesco Fossati; si tratta di un’opera dove l’artista desidera esprimere il valore simbolico del Monte Barro, utilizzando pietre oro e argento per rappresentarne la preziosità.

Domenica 26 all'interno de "Il Giardino delle Esperidi Festival, XVIII edizione" si può assistere a due spettacoli teatrali. Il primo è “Human Body” (Produzione Principio Attivo Teatro). Avrà luogo a Loc. Figina agli orari 18:00, 18:30 o 19:00. Il secondo spettacolo è “Following The Sun” (Sjoerd Wagenaar e Michele Losi). Inizierà alle 19 da fraz. Figina a Ello.

Per entrambi gli spettacoli il biglietto intero costa € 15, quello ridotto (under 20, over 65) € 12 e la prevendita è obbligatoria. I recapiti sono il numero telefonico 039 9276070, la mail esperidi@campsiragoresidenza.it e il sito www.ilgiardinodelleesperidifestival.it.

Dal 7 al 26 luglio presso la Chiesa incompiuta di San Michele, ogni domenica pomeriggio (dalle 14 alle 17) si può assistere alla mostra “Urlo”. Si tratta dell’esposizione della più illustre

rete metallica dello scultore airunese Mauro Benatti (1947-2014). L’ingresso è libero. È possibile contattare tramite la mail lumisarte@yahoo.com.

Valgreghentino

Un festival itinerante e diffuso, che con arte, spettacoli e poesia attraversa diversi comuni della provincia di Lecco: anche Valgreghentino è protagonista dell’edizione 2022 del Giardino delle Esperidi con due appuntamenti sabato 25.

Pescate

Questo sabato l’associazione “Gite in Lombardia” ha organizzato a Pescate il progetto “A Passo Di Musica – Morricone E Le Più Belle Musiche Da Film”. Si tratta di trekking panoramico fino alla Chiesa incompiuta di San Michele per assistere ad uno spettacolo musicale emozionante dedicato alle più belle colonne sonore di tutti i tempi; il ritrovo è presso Via Sant'Alessandro 18 (Pescate) alle ore 18:00 o alle 21:00 e costa € 25,00. Per altre informazioni: www.associazione.giteinlombardia.it oppure assistenza@giteinlombardia.it.

Valmadrera

Sabato 25 al Centro Culturale Fatebenefratelli ci sarà un evento total white, la “Cena Con Noi... In Bianco”. Tutto, dall’abbigliamento, ai tavoli, al cibo, deve essere bianco. La cena inizia alle 19:30 e costa 10€ (bambini fino a 10 anni 5€). Si può contattare tramite la mail cenainbiancovalmadrera@gmail.com o il numero 335 5687421.

Domenica invece (come ogni quarta e quinta domenica del mese) ci sarà il mercatino delle pulci e dell'antiquariato presso piazzale del Mercato in via Molini dalle 8:00 alle 17:00. L’accesso è gratuito; la mail è: www.mercatinopulcivalmadrera.it.

Civate

A Civate questa domenica all'interno di "Festival Musicale 2022: Le voci di Spirabilia", c’è lo spettacolo musicale “Nessun Dorma”, dalle 8:00 di mattina all’Abbazia di San Pietro al Monte. Lo spettacolo è gratuito e organizzato dall’Associazione Spirabilia. Per contattare l’associazione chiamare il 347 0533843, scrivere a spirabiliaquintet@yahoo.it o visitare www.spirabilia.com.

Calolziocorte

Domenica 26 giugno 2022 dalle 17 si terrà al parchetto di Via G. Di Vittorio a Foppenico il quarto evento del progetto LAICA - L’Arte Itinerante a Calolziocorte, con un’animazione di quartiere a cura della Brigata Brighella.

Ello

Altri quattro spettacoli del Giardino delle Esperidi saranno domenica 26 a Ello. Si tratta di “Corpo Lib(e)ro” (presso la palestra comunale alle 16:00, costa € 8 e la prevendita è obbligatoria); “Nuju in concerto” (Piazza del Municipio, 19:00, gratuito); “Trovata una sega!” (Municipio, 21:30, il biglietto intero costa € 15 mentre il ridotto (under 20, over 65) € 12) e “Following the Moon” (da Ello a fraz. Figina, 22:30, il biglietto intero costa € 15 mentre il ridotto (under 20, over 65) € 12). Per qualsiasi domanda chiamare il numero 039 9276070, scrivere a esperidi@campsiragoresidenza.it o visitare www.ilgiardinodelleesperidifestival.it.

Mandello

Mercatino dell'antiquariato, del collezionismo, del modernariato: dalle 08:00 alle ore 19:00 a Piazza Italia, Mandello del Lario. L’evento è gratuito e per informazioni contattare tramite numero (0341 732912), mail (mandello@prolocolario.it) o sito web (www.prolocolario.it).

Bellano

Paola Dubini sarà la protagonista del prossimo incontro della rassegna “Il bello dell’Orrido”, sabato 25 giugno alle 18:30 al cinema di Bellano.

Si continua con “Bellano-Varenna: le perle del Lario sul sentiero del viandante (terza tappa)”: partendo dal centro storico di Bellano si salirà verso la chiesa di San Rocco e fino alla Valletta di Biosio. Il ritrovo è previsto alle 9:30 presso Via XX Settembre 72 e costa € 15,00 (la quota non include il biglietto del treno per il ritorno (1.40€) e l'ingresso all'Orrido di Bellano (5€)). Per informazioni visitare www.associazione.giteinlombardia.it.

Sabato 25 giugno dalle 16.30 ci sarà la visita guidata della mostra di Carlo Bolenghi "Lago di Como, un mondo unico al mondo", della Chiesa di San Rocco e della Mostra "Le Maschere" di Giancarlo Vitali. Info e prenotazioni: archivivitali@gmail.com.

Il sabato si conclude con il concerto d’estate, alle 21.00 in Piazza Santa Marta presentato dal corpo musicale bellanese.

Dervio

A Dervio l’intero weekend è dedicato alla Sagra del Misultin, degustazione di pesce di lago e specialità locali accompagnato da musica, escursioni in lucia, mostra "La pesca sul lago" e mercatino. In caso di maltempo l’evento è rinviato al 2-3 luglio. La giornata avrà inizio sabato alle 12:00 presso Parco Boldona. Per informazioni chiamare il 0341 804450, scrivere allla mail ufficioturistico.dervio@gmail.com o visitare la pagina Facebook www.facebook.com/ufficioturisticodervio/.

Colico

Sabato 25 giugno a Villatico avrà luogo la nona edizione di Colico in Cantina. Sono giornate dedicate alla degustazione dell’enogastronomia del territorio, durante le quali sarà possibile assaporare i prodotti tipici locali e il vino delle 14 cantine del borgo storico di Villatico, attraverso percorsi locali o che coinvolgono tutta la penisola. Per accedere alle Cantine è necessario munirsi del Pass, che si può acquistare a € 18,00 in prevendita presso l’Infopoint di Colico (Via al Pontile , 7) o ritirare durante tutti i giorni della manifestazione a partire dalle ore 17.00 presso il punto vendita situato nella piazza della chiesa di Villatico. Per ulteriori informazioni visitare https://visitcolico.it/.

Dopo una breve pausa, tornano i mercatini hobby, antiquariato e vintage in Piazza Garibaldi a Colico. È possibile visitarli tutte le domeniche dalle 9 alle 18; per informazioni: https://visitcolico.it/.

Abbadia Lariana (Resinelli)

Barzio

AL Santuario Maria Regina dei Monti e delle Funivie ai Piani di Bobbio, domenica 26 alle ore 10:30 ci sarà il concerto del Coro Femminile Vandelia, “C(u)ori in Quota”. L’evento è gratuito e per maggiori informazioni si possono vistare o il sito internet segreteria.corovandelia@gmail.com o la pagina Facebook www.facebook.com/CoroVandelia/.

Sempre domenica, ci sarà l’ “English Nature e Laboratorio per bambini”, un’escursione alla scoperta della natura con giochi in lingua inglese e laboratori di scienze naturali. La partenza è dal parcheggio della Comunità Montana in via Fornace Merlo, 2 alle ore 10:00. Il costo è di € 15,00 e si deve portare il pranzo al sacco. Il sito di riferimento è www.montagnelagodicomo.it.

Varenna

Il 25 giugno dalle 21 alle 22 ci sarà “Domino Acoustic”, serata di musica dal vivo, con i grandi successi italiani e stranieri rivisitati in chiave acustica. L’indirizzo è Piazza San Giorgio.

Paderno

Sabato 25 al Giardino delle Magnolie ci sarà lo spettacolo di danza all'interno della rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro danza "Caffeine 13- Incontri con la danza”. L’ingresso è dalle 18:30 ed è gratuito, maggiori informazioni sul sito www.caffeinedanza.it.

Brivio

Ogni quarta domenica del mese a Brivio, piccolo antiquariato, collezionismo, vintage e curiosità: si tratta di “Bancarelle sul Fiume”. Le bancarelle sono aperte dalle 9:00 alle 17:00. Per ulteriori informazioni consultare prolocobrivio@gmail.com o www.prolocobrivio.com.

Silene Castelnovo