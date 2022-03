Che tenerezza

Dolce gesto in campo di Stefano Esposito calciatore dell’Asd Brianza Olginatese

Segna e dedica il gol alla bisnonna centenaria. Autore del bellissimo gesto è Stefano Esposito, calciatore monzese classe 2005 dell’Asd Brianza Olginatese.

Segna e dedica il gol alla bisnonna centenaria

E' successo durante durante la partita di campionato contro la formazione del Cimiano, andata in scena domenica 6 marzo. È il quarto minuto del secondo tempo quando Stefano, dopo aver battuto il portiere avversario, ha sfoderando un’esultanza davvero speciale: alzando la maglietta, ben visibile la dedica alla nonna Rosina: “Auguri bisnonna, 100 anni. Ti amo”. "Ho voluto farle un regalo - racconta Stefano – per dimostrarle che le ero vicino anche se ho scelto di non scendere in Puglia con i miei genitori per festeggiarla e giocare la partita qui».

Un amore lungo tutto lo Stivale

La foto del gesto, ha velocemente raggiunto la Puglia, ed è stata subito una grande emozione: «Mio padre l’ha mostrata alla nonna - continua il ragazzo - che mi ha subito chiamato entusiasta. Rimanere qui, è stata una scelta difficile perché nell’arco degli anni ho rinunciato a tante occasioni come queste. Ho sempre messo il calcio davanti a tutto ma spero che con questo gesto abbia dimostrato quanto per me sia importante la mia famiglia e la mia bisnonna anche se non sono stato fisicamente con loro. Spero che un giorno tutti questi sacrifici vengano ripagati».

Luca de Cani