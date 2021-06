Sale la febbre... azzurra, da Lecco alla Valsassina passando per la Brianza: ecco dove vedere Italia-Turchia sul maxischermo

E' iniziato il conto alla rovescia e la febbre azzurra sta salendo. Il fischio d'inizio per i Campionati Europei di Calcio sarà venerdì 11 giugno 2021 e sarà proprio la nazionale Italiana, che affronterà la Turchia, ad inaugurare la competizione. Gli azzurri calcheranno il tappeto verde dell'Olimpico di Roma alle 21 e saranno in tanti i tifosi che, sempre del rispetto delle normative anti Covid, vorranno condividere il momento... in compagnia. E dove se non davanti a un.... grande schermo? In altre parole ecco dove vedere Italia-Turchia sul maxischermo nella nostra provincia.

Notti magiche: ecco dove vedere Italia-Turchia sul maxischermo

In occasione degli europei Telethon, LTM (Lecchese turismo manifestazioni) e Nameless hanno deciso di produrre “Notti Magiche” (i meno giovani avranno subito colto il richiamo alla colonna sonora di Italia '90.... ), una rassegna di serate che avrà luogo in diversi comuni della provincia di Lecco con l'allestimento di maxischermi e possibilità usufruire della cucina. Per quanto riguarda la partita inaugurale sono davvero tante le possibilità.

A Lecco per tifare Italia in compagnia ci si dovrà recare nell'area della Piccola. Subito fuori il capoluogo un'altra postazione sarà allestita a Pescate, al Parco Addio ai Monti. In Valsassina l'appuntamento sarà a Cortenova e precisamente nell'area Polifunzionale di Bindo. E ancora due le opzioni nell'Oggionese: a Molteno nel Parco di Villa Rosa e a Oggiono nell'area del Palabachelet. A Merate sarà invece piazza Libertà ad ospitare il maxischermo.

Come detto in tutti i paesi l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale. L’accesso sarà in numero limitato ed è obbligatoria la prenotazione del posto a sede accedendo a fb.com/nottimagiche2021





Maxischermo a Nibionno

Maxischermo anche a Nibionno grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale. L'impianto sarà allestito a bordo piscina