Olimpiadi: Sylla e le azzurre del volley si giocano l'oro in finale. 3 a 0 alla Turchia

Una Sylla d'oro si gioca l'oro alla finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi. La nostra campionessa, cresciuta sportivamente a Olginate, a lungo residente a Valgreghentino, ha segnato il punto decisivo che ha inflitto il 3 a 0 alla Turchia (il secondo in pochi giorni) e la gioia è esplosa in una notte da favola. Ora si torna in campo per compiere l'impresa domenica 11 agosto alle 13 contro gli Stati Uniti.

Olimpiadi: Sylla e le ragazze del volley si giocano l'oro in finale. 3 a 0 alla Turchia

Un traguardo storico quello ottenuto dalla Nazionale di mister Velasco che nella serata di oggi, giovedì 8 agosto 2024, ha affrontato nuovamente le campionesse d’Europa della Turchia, dopo averle battute lo scorso 4 agosto nella fase a gironi 3-0. Un sfida diversa però quella di stasera, decisamente più difficile e carica di tensione considerato che in palio c'era l’accesso alla finale per la medaglia d’Oro alle Olimpiadi. Un accesso che Miriam Sylla e compagne hanno meritato a pieno facendo sognare Lecco e l'intera nazione.

Le azzurre si sono presentate oggi in campo forti delle prestazioni molto positive offerte nelle precedenti gare: una squadra compatta che nei momenti di bisogno ha potuto contare anche sul fondamentale contributo di chi è entrato a partita in corso. Quella di stasera è stata però una partita tesissima (25-22, 25-19, 25-22): Velasco ha schierato la consueta formazione con la diagonale Orro-Egonu, Fahr e Danesi al centro, De Gennaro libero e Bosetti e Sylla le schiacciatrici. E proprio Miriam, oltre ad una prestazione magnifica, ci ha regalato quel punto in finale che ha fatto saltare tutti sul divano.

La cronaca della partita della Federazione di Volley

Primo set subito molto equilibrato, ma con le azzurre che hanno dato da subito l’impressione di essere ben dentro il match; Egonu è stata il solito infallibile terminale d’attacco, ma le sue compagne non sono state da meno con Bosetti brava a dare equilibrio in ricezione, ma anche autrice di punti in attacco e a muro in alcune fasi clou del parziale. Con le squadre in parità fino al 16-16, Danesi e compagne hanno poi piazzato un piccolo allungo (+4, 20-16) rivelatosi poi decisivo e gestito fino al 25-22 valso l’1-0.

Nel secondo set ancora grande equilibrio e con le azzurre nuovamente molto brave a gestire le fiammate delle avversarie che hanno provato in più di un’occasione a cambiare l’inerzia dell’incontro senza successo, però. Velasco, come nel primo set, ha anche cambiato la diagonale inserendo Cambi e Antropova per far respirare Orro ed Egonu, ricevendo le medesime garanzie con l’opposto che ha realizzato 5 punti di cui 2 ace. La fase conclusiva del parziale è ancora di marca azzurra con la nazionale tricolore in grado di scappare nel finale: il 25-22 vale il 2-0.

Terzo set ancora con le turche che hanno provato a sorprendere le azzurre in avvio, ma Danesi e compagne sono state brave a incassare i colpi e ripartire cercando di gestire una situazione complicata (16-18, 17-19). Il finale è stato rovente con le azzurre che hanno impattato la situazione sul 20-20 (22-22) prima di chiudere set e match sul 25-22.

TABELLINO: ITALIA - TURCHIA 3-0 (25-22, 25-19, 25-22)

Italia: Sylla 12, Danesi 6, Egonu 24, Bosetti 5, Fahr 9, Orro 1, De Gennaro (L). Giovannini, Cambi, Antropova 5. N.e: Lubian, Omoruyi. All. Velasco

Turchia: Sahin 4, Baladin 4, Gunes 6, Vargas 17, Karakurt 3, Erdem 7, Orge (L). Diken 4, Cebecioglu 7. N.e: Ozbay, Kalac, Aydin. All. Santarelli

Arbitri: Maroszek (POL) e Myoi (JPN).

Durata Set: 25', 25', 32'.

Italia: 5 a, 7 bs, 11 mv, 11 et.

Turchia: 0 a, 3 bs, 8 mv, 13 et.

