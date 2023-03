Il Giro d'Italia 2023 passerà anche dal Lecchese! Ecco la super tappa

Passerà anche dal Lecchese il Giro d'Italia 2023 che si correrà dal 6 al 28 maggi0 2023. Per la precisione lo farà durante la tappa numero 15, una super tappa, in programma domenica 21 maggio 2023.

Il Giro d'Italia passerà anche dal Lecchese! Ecco la super tappa

Seregno - Bergamo: rispettivamente partenza e arrivo, 195 kilometri da mozzare il fiato, e non in via figurata, con un dislivello da ben 3600 menro. In mezzo il mitico Passo di Valcava, croce e delizia dei ciclisti.

I ciclisti dopo essere partiti per Seregno, nel cuore della Brianza, transiteranno in direzione Besana, quindi passeranno da Cernusco, Calco Cisano Bergamasco, San Gregorio e poi su su per Torre de' Busi fino, come detto il Passo di Valcava dal quale poi scollineranno verso la Bergamasca.

L'edizione 2023

3.448,6 chilometri totali e 51.300 metri di dislivello da percorrere in 21 tappe così suddivise: otto tappe per velocisti, tre prove contro il tempo per un totale di 70,6 km, sette tappe di montagna con altrettanti arrivi in salita compresa la cronoscalata del Monte Lussari e quattro tappe mosse.

Per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2001, il Giro d'Italia partirà dall'Abruzzo sulla pista ciclabile della costa dei Trabocchi, mentre il gran finale è previsto a Roma, quinta volta storica nella Capitale, con arrivo ai Fori Imperiali. L’unico sconfinamento della Crosa Rosa 2023 sarà in Svizzera con l’arrivo in salita a Crans Montana, che avrà nella tappa la Cima Coppi di questo Giro ossia il Colle del Gran San Bernardo con i suoi 2.469 metri.L'elenco di tutte le 21 tappe

