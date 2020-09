Il calcio ai tempi del Covid, genitori assiepati all’esterno (con tanto di scala) LE FOTO

Che fatica seguire le partite di calcio ai tempi del Covid! Ovviamente si scherza, ma certo fanno sorridere i genitori immortalati da un nostro lettore sabato pomeriggio all’esterno dello stadio Cavalier Ferrario di Merate, che non potendo accedere agli spalti si sono ingegnati in tutti i modi. Qualcuno addirittura con una scala portata da casa.

Il calcio a Merate ai tempi del Covid

Qualcuno a cavalcioni sulla cancellata esterna, altri accucciati cercando di scorgere un’azione tra le grate della recinzione. I più fortunati, un po’ come se fossero in carcere, hanno guadagnato un pertugio aprendo la finestrella della biglietteria. I più organizzati, senza dubbio i vincitori del premio fantasia di giornata, si sono addirittura portati una scala da casa. Tutto questo è avvenuto sabato scorso, 26 settembre 2020, all’esterno dello stadio Cavalier Ferrario di Merate, dove si stava giocando la partita amichevole tra gli Esordienti della Brianza Olginatese (la prima squadra ha esordito ieri in campionato) e dell’Aurora Desio.

Che fatica…

“Non ci lasciano entrare sugli spalti ma ci tocca assembrarci qui fuori” ha annotato qualche genitore con un tono un po’ polemico. Difficile dargli torto. Nella seconda parte del match, infatti, la società di casa ha deciso quindi di aprire le tribune dell’impianto, obbligando però gli spettatori a indossare le mascherine e a rimanere distanziati. Una soluzione ragionevole che ha messo tutti d’accordo. Si mettano però il cuore in pace, però, i poveri genitori: per seguire i loro figli sui vari campetti di provincia servirà molta, ma molta, inventiva…