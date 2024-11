Francesca Carla Pirotta confermata presidente del comitato Fidal Como Lecco

Mancavano soltanto i crismi dell’ufficialità, prodotti formalmente nella giornata di ieri. Francesca Carla Pirotta è nuovamente presidente del Comitato Provinciale Fidal Como Lecco. L’allenatrice dell’Up Missaglia, tra le altre, è stata eletta nel pomeriggio di ieri nel corso dell’Assemblea provinciale elettiva svoltasi nell’Aula Magna di Tavernerio ricevendo 495 voti. Un plebiscito per la dirigente casatese, unica a presentare nuovamente il suo impegno a guida del comitato.

Elezioni Fidal Como Lecco, il nuovo Consiglio provinciale

L’Assemblea ha anche generato il nuovo Consiglio provinciale che sarà così composto da Claudia Gorla, che ha ricevuto il maggior numero di preferenze (90), Silvia Crippa (89), Alessandro Piuri (53), Gianni Codega (24) e Carlo Corti (19). Presenti a Tavernerio anche i vertici del comitato regionale Fidal Lombardia con il neo presidente Luca Barzaghi e il consigliere di presidenza, nonché ex presidente del comitato provinciale quando Pirotta ne era il segretario, Giampaolo Riva.

Francesca Carla Pirotta, il discorso d'insediamento

"La vostra presenza questa sera testimonia la vicinanza della federazione al nostro comitato, e di questo siamo molto orgogliosi. È grazie alle nostre Società e al vostro impegno quotidiano che possiamo guardare con soddisfazione ai risultati ottenuti e pianificare con fiducia il futuro. Ogni Società è un pilastro fondamentale per la crescita dell’atletica sul nostro territorio. Senza il vostro lavoro e la vostra passione, il nostro movimento non sarebbe quello che è oggi.

Un aspetto positivo che merita particolare attenzione è il recupero dei tesserati. Abbiamo registrato un significativo incremento nel settore assoluto e una solida tenuta nel settore giovanile. Questo non è un risultato casuale, ma il frutto di un lavoro costante di promozione e valorizzazione dell’atletica. Il merito va a voi, alle Società, agli allenatori, che con passione, impegno e dedizione riuscite a coinvolgere e motivare sempre più atleti, mantenendo viva la fiamma del nostro movimento. La nostra sfida ora è quella di continuare su questa strada, alimentando questo spirito di crescita per attrarre sempre più ragazzi e ragazze, costruendo un movimento sempre più forte e radicato sul territorio.

Un altro aspetto su cui desidero porre l’attenzione è il supporto continuo alle nostre rappresentative. Queste sono una delle componenti più significative del nostro movimento. Nonostante l’atletica sia una disciplina individuale, le nostre rappresentative dimostrano che è anche un gioco di squadra. I risultati sono in costante miglioramento, segno che il vivaio che abbiamo sul territorio è molto promettente. Continueremo a investire in questo settore per garantire sempre più opportunità di crescita. In futuro, vorremmo estendere la partecipazione delle nostre rappresentative oltre i confini della Lombardia. Alcune proposte sono già arrivate e saranno valutate come opportunità di esperienza positiva per tutti.

L’impegno che abbiamo dedicato alla formazione di tecnici e istruttori non deve fermarsi qui. La formazione è un settore chiave su cui dobbiamo continuare a investire. Solo con una formazione continua e di qualità possiamo rispondere alle esigenze di un movimento in costante evoluzione. Un esempio interessante proviene dall’ultimo corso istruttori organizzato, durante il quale la formazione di istruttori per una nostra società, che storicamente si è concentrata solo sul settore master, ha avviato al suo interno anche il settore giovanile. La collaborazione con il settore tecnico regionale ci permetterà di consolidare e sviluppare il percorso intrapreso nel quadriennio passato, rendendo il nostro sistema ancora più efficiente.

Un altro aspetto fondamentale riguarda il rafforzamento delle risorse interne, come il gruppo dei giudici di gara e gli operatori WISE. È essenziale monitorare e potenziare costantemente questi ambiti affinché le fondamenta su cui poggia l’intero sistema non vengano mai meno. Senza di loro non saremmo in grado di sostenere il livello delle nostre manifestazioni e rispondere alle nuove sfide che ci si presentano. Un sentito grazie anche a tutti loro, che con competenza e disponibilità permettono la realizzazione delle nostre gare.

Con la vostra collaborazione, sarebbe fantastico riuscire a organizzare sempre più manifestazioni a livello nazionale, portando l’atletica a nuovi livelli di visibilità e partecipazione. Le opportunità che queste iniziative possono offrire sono immense. Mi riferisco, ad esempio, all’importanza di sensibilizzare le amministrazioni locali affinché riconoscano l’atletica come un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio. Questo potrebbe tradursi in risvolti positivi per la crescita e il miglioramento delle nostre strutture impiantistiche. Il vostro supporto in queste iniziative sarà decisivo per far crescere l’intero movimento.

Uno dei progetti più importanti che dobbiamo continuare a coltivare è l’idea di un campo gestito dal nostro Comitato Provinciale, dove poter svolgere tutte le attività legate all’atletica e avere uno spazio dedicato esclusivamente a questa disciplina. Questo miglioramento non solo arricchirebbe il nostro territorio, ma fornirebbe ai nostri atleti una struttura moderna e funzionale, indispensabile per il loro sviluppo.

Un’ulteriore sfida che ci attende è il settore master e le corse su strada. Nonostante il nostro territorio offra percorsi tecnici ma anche panorami suggestivi, riscontriamo una scarsa partecipazione alle gare su strada. Questa sarà una nuova sfida che il Comitato Provinciale si impegna a supportare con tutte le forze. Il nostro obiettivo è riportare gli atleti a correre nelle nostre gare su strada, sfruttando il fascino dei percorsi e il valore delle competizioni locali.

La montagna e il Nordic Walking sono realtà che stanno acquisendo sempre più importanza, e voglio esprimere un sincero ringraziamento alle nostre Società per l’impegno e la professionalità che dimostrano nell’organizzare manifestazioni di livello nazionale in queste affascinanti discipline.

Infine, dobbiamo guardare al futuro con uno sguardo critico e costruttivo. La comunicazione con le Società è un’area che necessita di ulteriore sviluppo. Siamo consapevoli che la tempestività e la capillarità delle comunicazioni sono fondamentali per il buon funzionamento del nostro sistema. Anche le sponsorizzazioni saranno un tema su cui dovremo impegnarci maggiormente, per garantire risorse adeguate a sostenere le nostre attività.

Concludo questo intervento con un sentito e profondo ringraziamento a tutti voi: alle Società, ai dirigenti, agli allenatori, agli atleti, ai giudici, ai volontari e a tutte le persone che ogni giorno, con passione e dedizione, contribuiscono a rendere l’atletica leggera una realtà viva e vibrante nelle nostre province. La collaborazione è la parola chiave per affrontare queste nuove sfide. Il nostro Comitato Provinciale è al fianco delle Società per supportarle in ogni loro necessità, per costruire insieme un futuro sempre migliore.

Insieme, continueremo a far crescere l’atletica e a garantirle un futuro di successi e soddisfazioni. Grazie a tutti per il vostro impegno, per la fiducia che riponete in noi, e per l’entusiasmo che ci trasmettete ogni giorno. Guardiamo al futuro con lo stesso spirito di passione e determinazione che ci ha sempre contraddistinto e che ci è stato tramandato dai nostri indimenticabili predecessori".