Domani si corre il Piccolo di Giro di Lombardia: ecco strade chiuse e orari

La partenza è alle 12.00 da Oggiono, poi si prosegue verso Dolzago per i 4 giri del "Circuito A" che transiteranno da la Valetta Brianza, per Barzago e Molteno per poi ritornare a Oggiono. Alle 14.00 si passa da Oggiono, poi si prosegue verso Valmadrera, alle 14.15 si passa a Parè, continuando alle 14.44 per Regatola di Bellagio, mentre alle 14.50 si affronta la salita della Madonna del Ghisallo e alle 15.04 si arriva a Canzo. Alle 15.28 si passa da Villa Vergano, per poi proseguire per Colle Brianza alle 15.35, in seguito da Marconaga di Ello alle 15.45. L'arrivo è previsto a Oggiono alle 15.57.

Le strade chiuse

Per tutta la durata del passaggio dei corridori, le strade potranno quindi essere temporaneamente chiuse al traffico. In particolare, nel territori di: La Valletta Brianza con le vie Lecco, Santa Caterina e Statale (per i 4 passaggi previsti alle 12.07, 12.39, 13.11 e 13.41 circa) , Castello Brianza con la SP 52, via Dante, via Roma e via Lecco (per i 4 passaggi previsti alle 12.04, 12.35, 13.07, 13.38), Bevera di Sirtori con la SP 342 (per i 4 passaggi previsti alle 12.11, 42, 14, 45) e Colle Brianza con un unico passaggio sulla SP58 previsto per le 15.35 alla rotatoria per Santa Maria Hoè con i corridori che giungeranno in via Como alle 15.39.

Tutti gli orari