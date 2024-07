Calcio Lecco: al via la campagna abbonamenti

.

Prezzi

PREZZI INTERO RIDOTTO TRIBUNA D’ONORE € 550 – TRIBUNA CENTRALE € 300 € 220 TRIBUNA LATERALE € 200 € 140 DISTINTI € 140 € 90 CURVA NORD € 100 € 80 Diritti di prevendita inclusi nel prezzo. Sono escluse dal prezzo le commissioni del servizio

RATEI INTERO RIDOTTO TRIBUNA D’ONORE € 28,95 – TRIBUNA CENTRALE € 15,79 € 11,58 TRIBUNA LATERALE € 10,53 € 7,37 DISTINTI € 7,37 € 4,74 CURVA NORD € 5,26 € 4,21 I ratei indicano il prezzo per ogni singola partita con il costo dell’abbonamento

Le riduzioni sono valide per:

Over 65 (nati dal 1959 o negli anni precedenti)

Donne

Ragazzi dai 13 ai 18 anni (nati tra il 2006 e il 2011)

Tariffe speciali

I ragazzi dai 6 ai 12 anni (nati tra il 2012 e il 2018) possono sottoscrivere l’abbonamento ad un prezzo speciale di € 25 nei settori Curva Nord e Distinti.

L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 5 anni (nati dal 2019 o anni seguenti) e per i portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti).

I genitori dei ragazzi tesserati nel settore giovanile del Calcio Lecco 1912 e gli invalidi deambulanti tra il 70% e il 100% potranno sottoscrivere un abbonamento dedicato nel settore Distinti al costo di € 50 ESCLUSIVAMENTE presentandosi in sede dall’1 agosto in poi: questo tipo di abbonamento non può essere sottoscritto attraverso il metodo online.