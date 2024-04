Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione 0-6 anni: un milione e mezzo di euro alla provincia di Lecco. È stato infatti pubblicato, nel quadro delle indicazioni del Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025, l’elenco dei Comuni ammessi al contributo ed al riparto della quota spettante alla Regione Lombardia del fondo nazionale per l’annualità 2024.

Il Piano mette a disposizione dei Comuni specifiche risorse dell’apposito Fondo nazionale che sono erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sulla base della programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del fondo. Alla Lombardia sono destinati complessivamente 46.327.661,28 euro per l’annualità 2024: alla provincia di Lecco sono state assegnate a favore di 66 Comuni risorse pari a complessivi 1.545.828,54 euro per la promozione e la gestione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita fino a sei anni.

Per i Comuni di Colico, Lecco e Merate è stata inoltre approvata la quota per il Coordinamento Pedagogico all’interno dell’Ambito territoriale con più abitanti 0-6 anni. I Comuni, a loro volta, provvedono al riparto a livello territoriale del fondo nazionale a favore delle istituzioni educative e delle scuole dell’infanzia paritarie.

Tra gli interventi per la realizzazione del Sistema integrato 0-6 anni, la formazione di tutto il personale educativo e docente costituisce un obiettivo strategico.

"L’esigenza di sostenere l’erogazione dei servizi educativi sul territorio, consolidando l’ampio tessuto di servizi privati per la prima infanzia, nonché delle Scuole dell’infanzia paritarie conferma la finalità di garantire la tenuta del Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita fino a sei anni, per promuovere la continuità e l’organicità del percorso educativo e di Istruzione, sostenendo lo sviluppo dei bambini e delle bambine all’interno di un modello unitario, costituito dalle Istituzioni educative, dagli Enti locali e dagli operatori pubblici e privati, dalle Scuole dell’infanzia statali e paritarie (comunali e non comunali)” dichiara il Sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza.