Importanti novità per la Provincia di Lecco per quanto riguarda i finanziamenti ministeriali destinati all’edilizia scolastica degli istituti superiori di competenza provinciale. È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione il decreto di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2020.

Quasi 9 milioni di euro alla Provincia di Lecco per l’edilizia scolastica

La Provincia di Lecco ha identificato i seguenti interventi, per complessivi 3.783.602,83 euro:

· Istituto Viganò di Merate: interventi di manutenzione straordinaria in copertura – 880.000 euro

· Istituto Bachelet di Oggiono: interventi di manutenzione straordinaria in copertura – 580.000 euro

· Istituti scolastici diversi: interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento degli impianti elevatori – 200.000 euro

· Istituto Parini di Lecco: interventi di manutenzione straordinaria in copertura – 790.000

· Istituto Fumagalli di Casatenovo: interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica – 1.333.602,83 euro

Inoltre è stato recentemente firmato il decreto ministeriale 62/2021 di riparto della somma complessiva di 1.125.000.000 euro in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020: numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e numero edifici pubblici adibiti a uso scolastico. Alla Provincia di Lecco sono state assegnati 4.978.424,79 euro, calcolati su 13.584 studenti e 26 edifici.

Secondo quanto stabilito dal Ministero potranno essere presentati: interventi inseriti nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020; interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici; interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti; ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

Il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, i Consiglieri provinciali delegati all’Edilizia scolastica Marco Passoni e all’Istruzione Felice Rocca

“Questi ulteriori finanziamenti – commentano il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, i Consiglieri provinciali delegati all’Edilizia scolastica Marco Passoni e all’Istruzione Felice Rocca – si sommano ad altri contributi ministeriali e regionali che ci permetteranno di migliorare le condizioni generali delle scuole superiori e di aumentarne la sicurezza strutturale. Si tratta di risorse molto importanti per il sistema della scuole superiori, su cui la nostra Provincia, ben consapevole della necessità di continui interventi e adeguamenti, ha sempre posto la massima attenzione; infatti siamo costantemente impegnati nella progettazione degli interventi e nella ricerca di finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi di enti superiori, che finalmente negli ultimi tempi sono tornati a finanziare in maniera importante il capitolo dell’edilizia scolastica. Per quanto riguarda il recente finanziamento di quasi 5 milioni di euro, con i nostri uffici stiamo definendo gli interventi che intendiamo realizzare e stiamo organizzando le schede progettuali da presentare nel rispetto della tempistica fornita dal Ministero per il caricamento sull’apposito applicativo. Potremo inserire interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, interventi di messa in sicurezza, nuove costruzioni e cablaggio interno delle scuole”.