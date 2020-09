Nel Lecchese si cercano giovani per lavorare nelle scuole con regolare contratto. Tornano infatti anche per l’autunno le opportunità di lavoro per i giovani del territorio: è stato pubblicato un nuovo bando rivolto ai “Giovani competenti”, promosso dal progetto Living Land, dall’Ambito distrettuale di Lecco e dall’Impresa Sociale Girasole. Il bando si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e 27 anni, proponendo loro un impiego, con regolare contratto di assunzione, per attività connesse alla ripresa dell’anno scolastico nel territorio dei Comuni dell’Ambito di Lecco.

Ecco quali sono i Comuni Coinvolti:

Annone Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Lavorare nelle scuole: quali sono i compiti

Le persone selezionate saranno impegnate nella custodia dei bambini/ragazzi al mattino, prima dell’inizio della scuola, e al pomeriggio alla fine dell’orario, nell’assistenza al momento del pasto a scuola e del successivo intervallo e nell’accompagnamento sui pulmini scolastici o per i servizi di piedibus, per tutta la durata dell’anno scolastico, con un monte ore che potrà variare a seconda del servizio.

Disponibilità da ottobre 2020 alla fine di giugno 2021

Oltre al requisito dell’età è necessario che i candidati siano persone predisposte e interessate a lavorare con bambini e preadolescenti e siano in grado di gestire gruppi di bambini/ragazzi anche in modo autonomo e sapendo affrontare eventuali imprevisti; oltre che essere affidabili, puntuali e costanti, in grado di muoversi nel contesto scolastico riconoscendo e rispettando il proprio ruolo e quello delle altre figure professionali presenti. La disponibilità richiesta va da ottobre 2020 alla fine di giugno 2021.

Le domande

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro martedì 29 settembre 2020 secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito www.livingland.info, dove sono specificati anche i criteri di selezione. Ai giovani selezionati verrà garantita una formazione tecnica che prevede anche l’approfondimento delle misure di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 da adottare e verranno forniti loro i dispositivi di protezione individuale.

La presidente dell’Ambito di Lecco

“Dopo il successo di quest’estate siamo molto felici di poter riproporre un nuovo bando destinato ai giovani competenti – spiega la presidente dell’Ambito di Lecco Sabina Panzeri, sindaco di Costa Masnaga -. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Costruiamo insieme la nostra estate in sicurezza’ questo di tipo di proposta è stata apprezzata da enti e ragazzi: abbiamo avuto ben 350 candidature a fronte di 60 posizioni ed è con soddisfazione che, a distanza di pochi mesi, offriamo una nuova possibilità ai giovani del territorio. Mi preme sottolineare anche la tempestività con cui l’Ambito si è organizzato nel proporre strumenti e iniziative che possano permettere di rispondere ai bisogni dei Comuni e della comunità”.

Il presidente dell’Impresa Sociale Girasole

“Attraverso questo nuovo bando cerchiamo di rispondere a diverse esigenze del territorio – aggiunge Carlo Colombo, presidente dell’Impresa Sociale Girasole -: da un lato quella delle scuole, di avere a disposizione del personale aggiuntivo per poter svolgere le attività con bambini e ragazzi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza richieste da questa situazione straordinaria; dall’altro quella dei giovani, che sono stati tra i più colpiti dalla crisi economica e possono trovare in questa occasione non solo un’opportunità lavorativa, ma anche un modo per mettersi alla disposizione della propria comunità in un momento così delicato”.

Per avere altre informazioni è possibile visitare il sito www.livingland.info, dove è consultabile il bando, oppure fare riferimento ad Alice Ponzoni attraverso i seguenti canali: telefono 0341-286419, e-mail livingland.giovani@consorzioconsolida.it.