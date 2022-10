L'acqua al centro del progetto di educazione ambientale per gli studenti lecchesi. L’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding collaborano fin dall’anno scolastico 2016- 2017 per proporre alle scuole della provincia di Lecco una serie di progetti atti a stimolare la cultura e la conoscenza del valore dell’acqua pubblica, coinvolgendo direttamente gli istituti e cercando di trasmettere agli studenti la giusta sensibilità per il corretto utilizzo quotidiano della risorsa idrica.

Con la ripresa, dopo l’emergenza COVID-19, delle attività tradizionali in presenza, sono cresciute le adesioni e le partecipazioni al progetto dell’anno scorso: oltre 4.500 alunni, provenienti da più di 200 classi degli istituti di 34 comuni diversi, hanno partecipato alle attività di educazione ambientale e civica proposte.

Con il nuovo anno scolastico il progetto viene riproposto con una serie di attività formative gratuite adatte agli studenti di tutte le classi e di tutte le età, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di Secondo Grado. Le iscrizioni sono possibili fino al 30 novembre 2022 e si possono avviare dal catalogo inviato a tutte le scuole e disponibile sui siti di entrambi i soggetti proponenti (www.atolecco.it www.larioreti.it/scuole). Le proposte vedono la conferma della piattaforma digitale ScuolaPark, tramite cui sarà possibile fruire di diversi contenuti come video didattici, cartoni animati, film, documentari, racconti, test di apprendimento, giochi educativi e materiali didattici ulteriormente arricchiti rispetto alla scorsa edizione, con contenuti in lingua inglese e di educazione civica.

Permane la possibilità di iscriversi ad un laboratorio didattico in presenza tenuto da esperti di educazione ambientale, scegliendolo tra i moltissimi proposti divisi per fasce d’età (scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e 2° grado) e per categoria (cultura, scienze, ecologia).

Per quanto riguarda invece la scoperta degli impianti gestiti da Lario Reti Holding, le proposte sono due: le visite guidate - quest’anno a scelta tra 8 diverse località, un record per questo tipo di attività – e il tour virtuale del depuratore di Calolziocorte e della Sorgente Moioli.

Gli insegnanti potranno decidere di aderire al progetto iscrivendo le proprie classi ad una o più proposte, scoprendo così un mondo di argomenti interessanti dedicati al tema dell’acqua da condividere e approfondire con gli studenti. E per concludere, nella seconda parte dell’anno scolastico, tutte le scuole, anche quelle che non avranno aderito al progetto, potranno mettersi alla prova in un concorso a premi