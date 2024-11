Esami di maturità a Lecco: ecco dove si boccia di più I DATI SCUOLA PER SCUOLA

La Provincia di Lecco ha concluso il monitoraggio dei dati relativi agli esiti degli esami di maturità e di qualifica dell’anno scolastico e formativo 2023/2024, che si sono svolti negli istituti superiori e nei centri di formazione professionale del territorio provinciale.

Esami di maturità a Lecco

I dati sono stati raccolti ed elaborati nel Focus esami di maturità e di qualifica anno scolastico e formativo 2023/2024.

Il Focus rappresenta lo strumento di lavoro a supporto delle attività di programmazione, che descrive il flusso degli studenti in uscita dal sistema scolastico, ponendo l’attenzione sulle tipologie di diploma conseguito e le relative aree di appartenenza. Il quadro presentato consente di osservare la qualità dell’offerta formativa del territorio provinciale e di analizzare l’offerta di professionalità che si prepara ad affrontare il mercato del lavoro.

Complessivamente gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2023/24 sono stati 2472. Sono 2221 gli studenti che si sono diplomati in un istituto superiore statale, pari al 89,8% del totale. Il 53,4% degli studenti ha conseguito il diploma in un liceo, il 32,8% in un istituto tecnico e il 13,8% in un istituto professionale.

Tra i diplomati in un liceo, il 42,5% ha conseguito la maturità scientifica (liceo scientifico 17,5%, scienze applicate 21,3%, sportivo 3,7%), il musicale lo 1,6% e il 21,9% la maturità linguistica, il liceo delle scienze umane (liceo scienze umane ed economico sociale) il 20,3%. Negli istituti tecnici il 27,7% dei diplomati ha frequentato l’indirizzo amministrazione finanza e marketing (considerando le sue tre articolazioni), il 22,6% informatica e telecomunicazioni e il 12,2% grafica e comunicazione. Negli Istituti Professionali la maggior parte dei diplomati ha frequentato l’indirizzo servizi socio sanitari (41,3%), seguito dall’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica (21,4%)

Considerando gli ultimi quattro anni scolastici, nel 2024 si registra un lieve aumento di studenti iscritti alle classi quinte rispetto all’a.s 2022/23:

- 2541 iscritti al quinto anno (anno di diploma) nel

23/24 rispetto ai 2439 nel 22/23,

- 2500 nel 21/22,

- 2630 nel 20/21,

- 2588 iscritti nel 19/20.

Si riduce allo 0,93% degli iscritti al quinto anno la percentuale di studenti ritirati (rispetto all’ 1,5 dell’anno precedente). Si riduce all’1,8% (rispetto allo 2% dell’anno precedente) la percentuale dei non ammessi agli esami e dello 0,04% quella dei non promossi all’esame di maturità.

Nell’anno formativo 2023/2024 sono 429 gli studenti che hanno conseguito la qualifica professionale frequentando un corso di IeFP (istruzione e formazione professionale) in un centro di formazione professionale o in un istituto superiore. Il maggior numero di qualificati si registra nei percorsi:

• operatore meccanico (18%)

• operatore della ristorazione – preparazione degli alimenti

e allestimento piatti (10,3%),

• operatore elettrico (12,1%)

Il numero di allievi iscritti al terzo anno (anno di qualifica) è in aumento rispetto all’anno 22/23 e agli anni precedenti:

- 496 studenti nell’a.f. 23/24,

- 421 studenti nell’a.f. 22/23,

- 533 studenti nell’a.f. 21/22,

- 449 studenti nell’a.f. 20/21

- 442 studenti nell’a.f. 19/20.

In diminuzione rispetto allo scorso anno il numero di studenti che ha conseguito il diploma di quarto anno in un percorso IeFP:

-n. 181 nel 2024

-n. 260 nel 2023

-n. 220 nel 2022,

-n. 175 nel 2021,

-n. 208 del 2020.

Queste le annualità più frequentate:

• Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero (11%).

• Tecnico di cucina (11%)

• Tecnico dell’acconciatura (9,4%)

Dei 229 studenti che hanno frequentato i quarti anni dei per- corsi di IeFP:

-181 hanno ottenuto il diploma,

-20 si sono ritirati durante l’anno,

-27 non sono stati ammessi all’esame

- 1 non è stato promosso.

Lo scorso anno, su 309 studenti iscritti, hanno conseguito il diploma in 260

Ecco dove si boccia di più