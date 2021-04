Cyberbullismo, disinformazione e fake news: se ne parla nella scuole lecchesi con il Corecom

Al via i corsi di media education del Corecom Lombardia negli istituti scolastici del territorio di Lecco, il tutto in modalità e-learning. Si inizia domani, con con le ragazze e i ragazzi dell’Istituto “P.A. Fiocchi” (Lecco), per poi proseguire con l’Istituto superiore “A. Volta” (Lecco) e l’Istituto Comprensivo di La Valletta Brianza. Si parlerà di uso responsabile delle tecnologie, cyberbullismo, disinformazione e fake news.

L’offerta formativa copre le principali tematiche connesse alla comunicazione online fornendo così ai più giovani i giusti strumenti per navigare in internet in modo consapevole. “Lo sviluppo della società dell’informazione richiede a tutti, a partire dai più giovani, di acquisire le competenze e le capacità di comprensione che consentano ai ‘cittadini digitali’ di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Per questa ragione, il Corecom Lombardia intende proseguire anche quest’anno l’impegno sui temi della media education, innovando contenuti e modalità di svolgimento dei propri corsi” – ha dichiarato la Presidente Marianna Sala presentando l’iniziativa.

Cosa è il Corecom

Il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (CO.RE.COM) è un organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, nonché organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per la quale esercita a livello locale alcune deleghe su importanti materie.