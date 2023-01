Corso ad indirizzo elettronico: ancora aperte le iscrizioni

Ci sono ancora alcuni giorni di tempo per iscriversi alla nuova annualità del percorso di studi di elettronica avviato dall’Istituto Tecnico "Francesco Viganò" di Merate e attivo, per il corrente anno scolastico, con una classe di 24 alunni.

Corso ad indirizzo elettronico: aperte le iscrizioni al Viganò

Il corso si è confermato un’opportunità di crescita e apprendimento importante per i giovani partecipanti e guarda all’avvio della seconda edizione per l’anno formativo 2023/24: le adesioni sono aperte fino alla fine del mese di gennaio.

La proposta è nata su sollecitazione di alcune imprese del territorio, fra cui Technoprobe, delle quali si è fatta portavoce anche Confindustria Lecco e Sondrio. “La domanda di figure con competenze di orientamento tecnico e professionale è particolarmente alta nelle nostre province - evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Plinio Agostoni - e il percorso di studi attivato presso l’Istituto Viganò ha preso vita come risposta ad una richiesta specifica. È quindi evidente che rappresenta un’opportunità di occupazione per i nostri giovani e una risorsa preziosa per il tessuto produttivo alla ricerca di competenze. Confidiamo quindi che un numero sempre più consistente di studenti voglia cogliere questa chance guardando ad un futuro da protagonisti nel mondo del lavoro moderno, con particolare attenzione al settore dell’elettronica che necessita di skill altamente specializzate”.

La Dirigente Scolastico dell’Istituto Viganò Manuela Campeggi

“La nostra scuola, anche attraverso i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), collabora da tempo con le realtà imprenditoriali della zona - sottolinea la Dirigente Scolastico dell’Istituto Viganò Manuela Campeggi - e con l’attivazione di questo indirizzo nell’anno scolastico 2022/23 ha voluto rispondere alla grande richiesta del territorio di figure professionali specializzate e competenti in ambito elettronico. Pensando alle famiglie e ai ragazzi siamo gratificati dal poter offrire loro questa opportunità e mi auguro che il maggior numero di studenti e studentesse possa sfruttare questa possibilità.”

Il Direttore Risorse Umane di Technoprobe Livio Lamparelli

“Mai come in questi anni nel mondo del lavoro è cresciuta la fame per le competenze di elettronica - ricorda il Direttore Risorse Umane di Technoprobe Livio Lamparelli - e percorsi scolastici come questo sono risorse preziosissime per i ragazzi e le famiglie di oggi. È anche utile sottolineare quanto studi come questi debbano essere oggi visti come appetibili anche dal mondo femminile. La percentuale di donne in Technoprobe è alta e in costante crescita ed è fondamentale che le ragazze capiscano che questi indirizzi di studi sono pensati anche per loro e la loro crescita come persone e future professioniste.”