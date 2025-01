Ieri, giovedì 30 gennaio 2025, si è svolto a Bosisio Parini il IV Congresso della CISL Scuola Monza Brianza Lecco, evento che ha visto la partecipazione di numerosi delegati e il rinnovo della leadership della categoria. La giornata si è conclusa con l’elezione del nuovo Consiglio Generale e la conferma alla guida del Segretario Generale Matteo Giammanco, che sarà affiancato da Antonella Sgroi come Segretaria Generale Aggiunta e Damiano Valsecchi nel ruolo di Segretario.

Il motto scelto per questa edizione congressuale, “Diamo forma al futuro”, riflette pienamente la visione della nuova segreteria: un sindacato che, oltre a essere protagonista dei cambiamenti e delle innovazioni sociali, difende la centralità della persona in una società inclusiva e partecipativa, basata sulla solidarietà e la fraternità. In tale contesto, la scuola è vista come una risorsa fondamentale, che deve finalmente superare la condizione di emergenza perpetua.

CISL Scuola Monza Brianza Lecco: rinnovata la leadership, nuove sfide per il futuro della scuola

Nel suo intervento, Matteo Giammanco ha sottolineato alcune criticità che il settore scolastico continua ad affrontare, a partire dal reclutamento del personale. Secondo Giammanco, per rispondere adeguatamente al fabbisogno di insegnanti abilitati e stabilizzati, è necessario andare oltre le tradizionali procedure concorsuali. Una proposta avanzata dalla CISL Scuola è quella di un “doppio canale”, che prevede l’istituzione di una graduatoria aggiornata periodicamente per l’assunzione dei docenti e per la gestione delle supplenze.

Un altro tema affrontato è quello delle procedure di avvio dell’anno scolastico. Giammanco ha chiesto di anticipare le operazioni connesse all’inizio delle attività scolastiche, per garantire maggiore efficienza e tempestività nelle assunzioni e nel buon funzionamento delle scuole fin dal primo giorno. A tal fine, potrebbe essere necessario un intervento legislativo per rivedere i tempi e le modalità delle operazioni di assunzione.

Un altro punto cruciale è la formazione continua. Il Segretario Generale ha insistito sul fatto che la formazione incentivata, introdotta dal decreto-legge 36/2022, debba essere inserita a norma contrattuale, con l’obiettivo di garantire il riconoscimento delle competenze acquisite dai docenti. Ha inoltre posto l’accento sulla necessità di un ripensamento completo della formazione in servizio per il personale ATA, che negli ultimi anni è stata considerata una priorità minore.

Il Congresso ha visto anche l’intervento del Segretario Nazionale della CISL Scuola, Salvatore Inglima, che ha ribadito l’urgenza di riconoscere in modo adeguato il valore del lavoro svolto dai docenti, dai dirigenti scolastici e dal personale ATA. Ha parlato dell’aumento delle responsabilità e della burocrazia a cui è sottoposto il personale scolastico, sottolineando l'importanza di un’adeguata valorizzazione economica e professionale.

Monica Manfredini, Segretaria Generale della CISL Scuola Lombardia, ha sollevato una preoccupazione importante riguardo al rinnovo generazionale del personale scolastico, evidenziando la difficoltà di attrarre giovani nella professione. Questo tema, secondo Manfredini, necessita di un’attenzione urgente a livello confederale e in collaborazione con le altre forze sociali.

Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale della CISL Monza Brianza Lecco, ha partecipato al dibattito, esprimendo preoccupazione per la riduzione dei fondi per la stabilizzazione dei docenti precari e criticando la politica finanziaria in materia. Ha inoltre sottolineato l’importanza di potenziare gli ITS (Istituti Tecnici Superiori), come previsto nel PNRR, per offrire nuove opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, particolarmente nel contesto delle aree di Monza e Lecco.

Nel chiudere il Congresso, Matteo Giammanco ha ringraziato i delegati per la rinnovata fiducia e ha confermato la volontà di proseguire il lavoro intrapreso, puntando su una maggiore efficienza e competenza. Ha annunciato l’ampliamento dello staff per offrire un servizio sempre più qualificato e rispondere alle sfide future del mondo scolastico, con un impegno continuo nel sostenere i diritti e i bisogni di studenti e lavoratori.