Un ricordo di Angelo Milani a due mesi dalla scomparsa

Un ricordo a due mesi dalla scomparsa di Angelo Milani, meratese.

La Domenica 17.12.2023 ore 03.45 del mattino rimarrà impresso nella nostra memoria e nel nostro cuore perché è il momento in cui ci ha lasciato una persona sincera, schietta e colta quale era il sig.Angelo, come lo chiamavamo noi, che il destino ci ha fatto incontrare e conoscere. Angelo, per noi non eri solo un vicino di casa ma eri soprattutto un amico sincero, un nonno per i nostri figli, sul quale potevi sempre contare nonostante gli anni cominciassero a farsi sentire. Di ricordi ce ne sono tanti, dalle lunghe chiacchierate dai rispettivi terrazzi nelle serate estive, di cinema all’aperto nel nostro cortile ai quali partecipavi dal tuo balcone, alle ore trascorse con i nostri ragazzi sotto il portico che intrattenervi passando con disinvoltura dalle storie dei grandi miti greci agli aneddoti della vecchia Merate, racconti che li appassionavano e spesso celavano veri e propri insegnamenti di vita…… quanto ci mancherai!!!

Ogni volta, anche se ti conoscevamo da pochi anni, sufficienti però a volerti bene, scoprivamo le mille avventure, gli svariati interessi che avevi coltivato, le tue grandi passioni: pilota di aerei superleggeri, timoniere di barca a vela, musicista e suonatore di violino, piano e armonica a bocca,appassionato di musica classica, grande cultore della lingua italiana che amavi ed esigevi fosse apprezzata e usata correttamente soffermandoti e spiegando il significato di ogni singola parola.Chissà da cosa è nato il tuo amore per i gufi, in ogni angolo della tua casa si trovavano oggetti che riproducevano questo animale, da sempre simbolo di saggezza, nelle più svariate forme e materiale. Da ogni viaggio o gita che facevamo ti portavamo un piccolo gufo, ti piacevano tanto e per la nostra Isabel eri diventato il “gufo saggio”. Nell’indecisione nostra su quale scuola superiore fosse la più adatta a nostro figlio, dopo un consulto con lui hai consigliato subito quale fosse la migliore e ancora una volta hai avuto ragione: eri orgoglioso di Matteo che sta affrontando il liceo classico proprio come te.Per non parlare poi del tuo lavoro presso grandi multinazionali di cui si intuiva subito il grande amore e impegno che ci avevi dedicato e che in fondo rispecchiava bene la tua anima: eri uno che sapeva capire e scegliere le persone con cui stare e che amava ascoltare e dare consigli. Come Dimenticare i tanti momenti trascorsi con la Mary e me, appena avevamo un problema che ci preoccupava eri pronto e orgoglioso di aiutarci o ai tanti battibecchi amorevoli con la Jacqueline Che con pazienza e competenza ti assisteva nelle incombenze quotidiane e i pranzi domenicali con Enrica con la quale ricordavi i bei momenti trascorsi e le avventure vissute con suo marito Antonio… quanto ci mancherai!!!

E poi la tua grande passione: la lettura e la poesia della quale potevi andare avanti a parlare per ore passando da Alda Merini, Dante, Petrarca al tuo amato Leopardi, intervallando narrazioni appassionate con barzellette di cui eri un esperto e appassionato raccoglitore. In casa tua non mancavano di certo i libri che occupavano ogni spazio e non erano certo dei soprammobili ma veri e propri appunti di una vita.Uno su tutti, che hai avuto modo di raccontare insieme ai tuoi amici della Associazione "La Semina" e della compagnia de “il Ronzinante”, è stato “La Bariona” di J.P.Sartre che ti ha visto protagonista nella rappresentazione teatrale di qualche anno fa e di cui alla fine ci avevi fatto appassionare.

L’amico Lorenzo mi raccontava che la cosa che l’ha più colpito è stata la felicità quasi infantile che si leggeva nei tuoi occhi il giorno della prova generale, rannicchiato sopra un divano sul palco con un scialle sulle spalle a dar man forte a tutta la compagnia…. quanto ci mancherai!!!Dietro quel carattere che poteva apparire burbero ai più, si nascondeva però un animo gentile sempre pronto ad aiutare gli altri. I tuoi amici in questi giorni hanno avuto modo di raccontare l'impegno profuso per la Teleassistenza Croce Bianca, per il Centro di Ascolto Caritas di Merate, etc per i quali avevi messo a disposizione il tuo tempo e la tua esperienza.Sig. Angelo siamo orgogliosi di averti conosciuto e di averti voluto bene, sicuri che anche tu ce ne hai voluto molto. Sei stato per noi un vero amico e come tale ci teniamo tanto a ricordarti per quello che eri, un uomo dai mille interessi, di valore e diretto che diceva sempre le cose che pensava, una persona sensibile, acuta, attenta e dolce, un nonno per i nostri figli e un riferimento per tutti noi….quanto ci mancherai!!!!

David Colla