"Ripristinare al più presto la navetta tra l'ospedale di Merate e quello di Lecco"

Riceviamo e integralmente pubblichiamo la lettera inviata da Comitato Assistenza Domiciliare Pubblica e Comitato per la Difesa dell’Ospedale di Merate indirizzata a ATS Brianza, ASST Lecco, Comune di Merate e Ambito.

RIPRISTINARE AL PIÙ PRESTO Il SERVIZIO NAVETTA FRA L’OSPEDALE DI MERATE ED IL PRESIDIO DI LECCO , è quanto chiedono il Comitato Assistenza Domiciliare Pubblica e il Comitato per la Difesa dell’Ospedale di Merate.

La mobilità nel nostro territorio appare sempre più compromessa a causa dell’eccessivo carico di traffico veicolare, anche di mezzi pesanti, e dei disservizi - diventati ormai consuetudine quasi quotidiana - del trasporto pubblico.

A ciò si deve aggiungere la presenza di una popolazione in gran parte anziana, spesso non in grado di spostarsi in modo autonomo e non sempre supportata dall’aiuto di familiari e/o assistenti domestici.

Da circa due anni il servizio di navetta gratuito è stato sospeso, con grave pregiudizio per quanti devono recarsi dal Meratese nel capoluogo per visite, esami diagnostici o percorsi di cura.

Il servizio gratuito, introdotto per agevolare i pazienti oltre che i dipendenti che dovevano spostarsi tra i due ospedali, attuava il servizio da lunedì a venerdì, partendo dal piazzale dell’Ospedale Mandic per giungere all’Ospedale Manzoni e ritorno, con cadenza oraria dal mattino alle 7 e fino alle 17.

Nel febbraio 2015 il servizio navetta, esteso al presidio Umberto I di Bellano (riabilitazione e servizio psichiatrico), è stato notevolmente ridimensionato assicurando solo i seguenti orari:

- da Merate a Lecco partenze ore 8 ore 11,30 ore 16

- ritorni da Lecco a Merate ore 10,30 ore 15 ore17

Dal 1° luglio 2022 la navetta è stata soppressa del tutto.

Il continuo e progressivo trasferimento di molte attività sanitarie (visite, esami, interventi chirurgici) dall’Ospedale di Merate a quello di Lecco costringe i cittadini del meratese a recarsi in auto nel capoluogo con conseguente peggioramento del traffico e dell’inquinamento atmosferico, oltre alla difficoltà di trovare parcheggio.

CHIEDIAMO QUINDI CHE IL SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

VENGA RIPRISTINATO CON CADENZA REGOLARE AL PIÙ PRESTO!

Comitato Assistenza Domiciliare Pubblica

Comitato per la Difesa dell’Ospedale di Merate