Case popolari in-agibili

Il 19 si è aperto l’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi S.A.P. – Servizi Abitativi Pubblici - (le case popolari) disponibili sul territorio dell’Ambito Territoriale di Lecco

Gli alloggi disponibili sono in totale 55 sparsi in 15 Comuni dell'Ambito.

A volte uno a volte due per Comune: Valmadrera ne ha disponibili 5, Calolzio 11, Lecco, il numero più alto, 13.

55 alloggi.

150 occupanti, a dir tanto.

Una miseria che può rispondere, con evidenza, solo a una briciola del fabbisogno abitativo popolare e sociale.

La domanda che quindi resta sospesa è se questi 55 alloggi fanno parte dei ben 258 appartamenti sfitti non assegnati perché inagibili per mancata manutenzione, di cui ben 150 solo in Città a Lecco, censiti come tali solo ad aprile scorso o sono altri e questi sfitti restano tutt'ora tali.

Pertanto i 258 o, nell'ipotesi migliore i 203 alloggi restanti, quando torneranno a essere disponibili per rispondere con serietà e celerità da parte della Politica e delle Istituzioni, a un problema di forte gravità sociale?

Paolo Trezzi