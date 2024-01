Via libera all'Election day per Amministrative ed Europee: i Comuni al voto nel Lecchese

Via libera del Consiglio dei ministri al cosiddetto "Election day", il decreto legge che fissa le Elezioni Europee all'8 e 9 giugno con possibilità di accorpare Amministrative e Regionali. Si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Al voto anche 49 comuni lecchesi.

Election day

Il Consiglio dei ministri ha dunque dato l'ok all'accorpamento della tornata elettorale, che vedrà gli italiani esprimersi per le europee, ma anche per le amministrative locali e regionali. Il voto cadrà nel fine settimana e non di domenica e lunedì.

Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai primi cittadini. In sostanza sono due i provvedimenti presi:

rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti

possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti

I Comuni al voto nel Lecchese

Abbadia Lariana (3.202 abitanti) – Roberto Sergio Azzoni – Progetto Abbadia

Airuno (2.832) – Alessandro Paolo Milani – Cambiamo Airuno

Annone di Brianza (2.285) – Patrizio Sidoti – Impegno Solidarietà Futuro

Barzago (2.406) – Mirko Ceroli – Il Paese Barzago

Barzio (1.260) – Giovanni Arrigoni Battaia – Barzio Nel Cuore

Bosisio Parini (3.312) – Andrea Colombo – Progettiamo Bosisio Insieme

Bulciago (2.866) – Luca Cattaneo – Per Bulciago

Carenno (1.382) – Luca Pigazzini – Progetto Carenno

Casargo (837) – Antonio Leonardo Pasquini – Valore Casargo

Casatenovo (13.183) – Filippo Galbiati – Persone e Idee per Casatenovo

Cassago Brianza (4.370) – Roberta Marabese – Lega Salvini-Civica Cassago

Cassina Valsassina (529) – Roberto Combi – Lista Civica

Castello di Brianza (2.602)- Aldo Riva – Uniti per Castello

Civate (3.713) – Angelo Isella – Noi con Voi

Colle Brianza (1.773) – Tiziana Galbusera – Insieme per Colle

Cortenova (1.147) – Sergio Galperti – Il Nostro Comune

Costa Masnaga (4.758) – Sabina Panzeri – Al Centro il Cittadino

Cremella (1.679) – Ave Pirovano – Cremella Unita

Dervio (2.586) – Stefano Cassinelli – Dervio Viva

Dolzago (2.518) – Paolo Lanfranchi – Impegno Comune per Dolzago

Dorio (321) – Massimo Vergani – Dorio Viviamolo

Erve (686) – Gian Carlo Valsecchi – Progetto Erve

Garbagnate Monastero (2.533) – Mauro Colombo – Tradizione e Futuro

Imbersago (2.480) – Fabio Vergani – Insieme per Imbersago

Introbio (1.919) – Adriano Stefano Airoldi – Val Biandino

Lierna (2.167) – Silvano Stefanoni – Noi per Lierna

Lomagna (5.026) – Cristina Maria Citterio – Impegno Civico per Lomagna

Malgrate (4.296) – Flavio Polano – Malgrate per Tutti

Margno (375) – Giuseppe Malugani – Insieme Uniti per Margno

Merate (14.661) – Massimo Augusto Panzeri – Lega Salvini-Forza Italia

Moggio (473) – Andrea Corti – Insieme per Moggio

Molteno (3.534) – Giuseppe Chiarella – Vivi Molteno

Monte Marenzo (1.868) – Paola Colombo – Per Una Comunità Solidale

Monticello Brianza (4.153) – Alessandra Hofmann – Rinnoviamo Monticello

Oggiono (9.043) – Chiara Narciso – Insieme per Oggiono

Osnago (4.742) – Paolo Brivio – Progettosnago

Paderno d’Adda (3.846) – Gianpaolo Torchio – Vivere la Piazza

Pagnona (328) – Martino Colombo – Per Pagnona

Parlasco (136) – Renato Busi – Parlasco Nel Cuore

Pasturo (1.933) – Pierluigi Artana – Competenza e Rinnovamento

Primaluna (2.246) – Mauro Artusi – Insieme per Primaluna

Rogeno (3.058) – Matteo Redaelli – Impegno Comune

Sirone (2.305) – Emanuele De Capitani – Uniti per Sirone

Suello (1.765) – Giacomo Angelo Valsecchi – In Campo per Suello

Taceno (539) – Alberto Nogara – Stella Alpina

Valgreghentino (3.405) – Matteo Colombo – Rinnovamento e Partecipazione

Valmadrera (11.161) – Antonio Rusconi – Progetto Valmadrera

Vercurago (2.734) – Paolo Giovanni Lozza – Insieme per Vercurago

Verderio (5.508) – Robertino Ettore Manega – Siamo Verderio

Le prime parole del ministro Calderoli

Soddisfatto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli: