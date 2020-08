Speciale Elezioni 2020 a Lecco e provincia

Speciale Elezioni 2020

Previste nella primavera scorsa, ma saltate a causa dell’emergenza coronavirus, le elezioni 2020 si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Le urne si apriranno per le Comunali e le Regionali, ma nell’election day si voterà anche per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni supplettive nei collegi uninominali 3 della Regione Sardegna e 9 della Regione Veneto del Senato.

Partiamo dalle elezioni regionali: si terranno in sette regioni, ovvero Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d’Aosta.

Le elezioni amministrative coinvolgeranno invece oltre mille Comuni, tra i quali anche molti capoluoghi di Provincia: Lecco, Venezia, Trento, Bolzano, Mantova, Reggio Calabria e Macerata. sette i Comuni al voto nella nostra Provincia. Oltre a Lecco urne aperte a Mandello, Ballabio, Sueglio, Esino, La Valletta e Calco

Il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari punta infine a ridurne il numero totale da 945 a 600: in particolare la Camera passerebbe da 630 a 400 deputati, il Senato si snellirebbe da 315 a 200 membri. CLICCA QUI PER IL RIEPILOGO DI TUTTE LE NOTIZIE SUL TEMA

Elezioni comunali 2020

Per le realtà al di sopra dei 15mila abitanti (Lecco) il successivo eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Ecco l’elenco completo dei Municipi al voto. Clicca e scopri tutte le notizie relative a ciascun Comune:

Lecco

Elezioni Lecco 2020: tutte le liste e i candidati a sostegno di Mauro Gattinoni

Elezioni Lecco 2020: ecco gli “alfieri” di Peppino Ciresa

Mandello

Ballabio

Deon lancia il guanto di sfida al vicesindaco Bussola per le Elezioni Ballabio 2020

Sueglio

Elezioni Sueglio 2020: faccia a faccia tra Cariboni e Petilli

Esino Lario

Elezioni Esino 2020: Pensa “balla da solo”

La Vall etta

Elezioni La Valletta 2020: Panzeri corre da solo

Calco

Elezioni Calco 2020: sfida a due tra Motta e Magni