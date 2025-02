Si è concluso a febbraio anche a Lecco il Congresso del Partito della Rifondazione Comunista, un evento che ha impegnato i militanti per due mesi a livello nazionale e locale. Il Congresso ha portato un rinnovamento dei gruppi dirigenti e ha avviato una discussione sulla linea politica da adottare nei prossimi anni.

Rifondazione Comunista Lecco: Lorenzo Lunardi nuovo segretario

A Lecco, dopo otto anni di leadership, Andrea Torri ha lasciato il ruolo di segretario federale. Al suo posto è stato eletto Lorenzo Lunardi, un giovane di 24 anni, studente di storia all'Università degli Studi di Milano.

Dopo il voto favorevole del Comitato Politico Federale, Lunardi ha dichiarato: "È con grande piacere che accetto la nomina a segretario della Federazione di Lecco e ringrazio le compagne e i compagni del Comitato Politico Federale che mi hanno eletto. Un ringraziamento doveroso va al mio predecessore Andrea Torri, per essersi prestato a due mandati come segretario federale di Lecco, agendo sul territorio nelle lotte e dove ci fosse il bisogno, oltre che per essersi rapportato con noi Giovani Comunisti/e sempre con attenzione."

Lunardi ha sottolineato come la sua elezione rappresenti un ricambio generazionale necessario per affrontare i problemi dei giovani, spesso dimenticati dalle politiche degli ultimi anni.

"I governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno dimenticato tutte quelle categorie sociali, che vedono i loro diritti ledersi di fronte a politiche che poco si occupano del ceto popolare, per favorire gli interessi delle classi abbienti. Pertanto, in un mondo come questo, il nostro ruolo di comunisti dev'essere quello di stare a fianco di chi soffre e lottare assieme per un altro mondo che, non solo è possibile, ma oggi più che mai necessario."

Con l'elezione di Lorenzo Lunardi, la Federazione di Lecco del Partito della Rifondazione Comunista intraprende un nuovo percorso, puntando a rinnovare l'impegno politico sul territorio e ad avvicinare le nuove generazioni alle lotte sociali.