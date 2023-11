Protezione civile. Zamperini: "quasi un milione di euro alla Provincia di Lecco per l'acquisto di nuovi mezzi"

È stata approvata dalla Giunta regionale la graduatoria aggiornata e definitiva del bando "Acquisizione di mezzi ed attrezzature ad uso esclusivo di Protezione Civile per gli Enti Locali". In merito è intervenuto il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini.

Questo il commento di Giacomo Zamperini:

Regione Lombardia ha messo a disposizione una dotazione finanziaria di 11.238.619 di euro per il triennio 2023 – 2025, stanziando dunque importanti risorse che dimostrano una grande attenzione al sistema di Protezione civile.

Anche se recentemente erano stati comunicati in modo improvvido dei dati parziali, queste sono le cifre definitive. In provincia di Lecco sono state finanziate 22 domande per un totale complessivo di 958.914,73 euro ripartiti su tre annualità. Grazie a questo contributo saranno incrementate e rinnovate le dotazioni di automezzi e attrezzature della Protezione civile per la prevenzione e le emergenze territoriali. Un concreto impegno, per cui ringrazio l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, che ha reso possibile continuare il percorso di implementazione ed ammodernamento delle dotazioni del sistema di Protezione civile e che permetterà di rafforzare il sistema regionale, ma soprattutto quello della nostra Provincia, rendendolo sempre più efficiente.