“Il Consiglio regionale lombardo in occasione della discussione sul bilancio previsionale di Regione Lombardia, ha approvato un mio ordine del giorno con il quale vengono stanziati ulteriori 6 milioni di euro per la prevenzione al dissesto idrogeologico per il territorio”. A darne notizia è il Consigliere regionale Mauro Piazza.

Prevenzione dissesto idrogeologico, Piazza: “6 milioni di euro per il territorio”

“A seguito di eventi alluvionali, franosi o valanghivi imprevedibili, si possono verificare situazioni per le quali è necessario assicurare tempestivi interventi per la rimessa in pristino di opere danneggiate e per la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità, che non sono compresi né nella programmazione ordinaria né nella programmazione d’emergenza di protezione Civile con questi fondi Regione Lombardia in caso di necessità è pronta a intervenire direttamente” continua il Consigliere regionale.

“Per l’importanza economica e sociale dell’iniziativa, si ritiene necessario destinare un congruo sostegno finanziario per gli interventi di ripristino a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito delle segnalazioni da parte degli enti comunali e degli uffici territoriali regionali ” spiega Piazza.

Piano Lombardia

“Queste risorse si vanno ad aggiungere ai 6,2 milioni di euro stanziati dal Piano Lombardia per interventi di difesa del suolo per il nostro territorio, risorse che dimostrano un’attenzione concreta alle fragilità della nostra provincia, un fatto che non può che rendermi orgoglioso di rappresentare l’ente regionale nel lecchese”