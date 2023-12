Partito dal Lecchese il tour del Pd regionale

E' partito oggi, lunedì 4 dicembre 2023 da Lecco il tour del Pd regionale in Lombardia. Un viaggio alla scoperta, o per meglio dire all'ascolto, dei territori che ha visto la partecipazione dei consiglieri regionali del Pd guidati da Pierfrancesco Majorino, capogruppo, Silvia Roggiani, segretaria regionale, Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale e vicesegretario, Emilio Del Bono vicepresidente del Consiglio regionale e coordinatore del “Laboratorio Lombardia 2028”, creato dal Pd in vista delle prossime elezioni regionali. Presenti tra gli altri il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il segretario provinciale dem Manuel Tropenscovino.

Pd regionale: partito da Lecco il tour di ascolto dei territori

Amministratori, associazioni sindacali e di categoria ma anche rappresentanti di quel terzo settore di cui lecco è grande espressione: questi gli attori che si sono seduti intorno al tavolo del "pirellino lecchese".

Tanti i temi all'ordine del giorno, a partire dai bisogni del territorio che troppo spesso rimangono inascoltati. Diverse le criticità lecchesi che sono state analizzate "Sono orgoglioso che questo viaggio del Partito democratico sia partito proprio da Lecco - ha sottolineato il consigliere Fragomeli - l'ascolto è importante per costruire una nuova Lombardia, una Lombardia diversa. Le criticità sono tante e se penso al Lecchese non posso non far riferimento alle infrastrutture".

Infrastrutture che, insieme al tema dei trasporti, sono una nota dolente non solo in provincia di Lecco. "Oggi come oggi la Regione, intesa come istituzione, non conosce più e non ha il polso della regione intesa come territorio - ha specificato Del Bono - Tra i problemi più grandi che sono sotto gli occhi di tutti c'è quello della sanità che 'è stata definita dallo stesso assessore Bertolaso disorganizzata, diseconomica e anarchica. Per non parlare del trasporto pubblico che è carente su tutti i fronti e nonostante questo Trenord ha beneficiato di un rinnovo per la gestione del servizio per altri 10 anni".

Obiettivo del tour è raccogliere quindi le istanze dei territori lombardi "per portarle in Consiglio Regionale ma anche in Parlamento - ha aggiunto Majorin - perché la lombardia è immobile, tanto dal punto di vista dei trasporti che sono inadeguati quanto dal punto di vista del prodotto interno lordo. Le soluzioni non si trovano stando chiusi nei palazzi come fanno ad oggi gli amministratori regionali, ma uscendo e parlando con le persone".

Dopo l'incontro a Lecco il tour è proseguito a Merate, nella sala Civica di viale Lombardia Con un summit con le rappresentanze sindacali dell’ospedale Mandic, gli amministratori locali e i circoli del Pd del territorio e si è chiuso a Casatenovo Con una nuova riunione con amministratori locali e circoli del Pd.